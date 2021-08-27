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Общество27 августа 2021 8:55

Новый арт-объект «Строители будущего» появился на Нижегородской ярмарке

Он создан художником Дмитрием Аске
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Гигантские фигуры напоминают человечков из "Лего" или "Майнкрафт".

Гигантские фигуры напоминают человечков из "Лего" или "Майнкрафт".

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На территории Нижегородской ярмарки появился новый арт-объект «Строители будущего» - три гигатские фигуры, похожие на человечков из «Лего» или компьютерной игры «Майнкрафт»: рабочий в жилетке, мужчина в пиджаке и женщина с планшетом в руках.

Как рассказали в министерстве культуры Нижегородской области, композиция олицетворяет рабочий процесс и символизирует триединства основных ролей в любом проекте: организатора, архитектора и исполнителя. Высота фигур – 5,5 метра, они установлены на металлический каркас. Монумент был создан без привлечения бюджетных средств.

- Новый арт-объект «Строители будущего» является подарком городу, - сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам министра культуры Нижегородской области Олега Берковича, композиция исполнена в стиле паблик-арт, который сегодня становится наиболее актуален в попытке «переосмысления советского наследия».

- Он [паблик-арт] может как выполнять роль современной городской скульптуры, так и носить функциональное назначение. Также он выступает инструментом брендинга территории, по-новому представляя лицо города, - говорит Олег Беркович. - Паблик-арт в силах изменить назначение городской среды - сделать ее более комфортной, эстетически приятной. Обращаясь к мировым примерам, мы видим, как объект искусства становится яркой достопримечательностью, визитной карточкой города.

Автор скульпутрной композиции - художник Дмитрий Аске, куратор проекта - Фонд поддержки современного искусства Винзавод, платформа URBAN ART.

- Так классно сложились обстоятельства! Поступило предложение сделать объект для этого пространства, которое сочеталось бы с внешним видом нового здания Ярмарки и с его содержанием, с теми фестивалями и мероприятиями, которые проходят внутри, которые посвящены созиданию и конструктивным изменениям в нашей жизни, - сообщил Дмитрий Аске. - Я у вас уже седьмой раз, город мне очень нравится, и он отвечает мне взаимностью. «Строители будущего» - это уже четвёртый мой проект в Нижнем.

Ранее Дмитрий Аске написал в Нижнем Новгороде два мурала – на улице Октябрьской и Памирской. Кроме того, он создал скульптуру для культурного центра «Рекорд» - оценить ее нижегородцы смогут в сентябре, когда учреждение откроется после реконструкции.

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