Погода в Нижнем Новгороде 30 августа-5 сентября: Холодно и дождливо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последний месяц лета подошёл к своему концу – уже послезавтра нижегородцы встречают осень. Прошедшим летом погода была непредсказуема: невыносимая жара под 36 градусов, испытывающая на прочность жителей Нижегородского региона очень долго, то и дело резко сменялась прохладой, бурями и грозами. Вероятно, многим жителям приволжской столицы интересно узнать: чего им ожидать от новой рабочей недели? Традиционно рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде 30 августа-5 сентября.

Сегодня, в понедельник, синоптики Gismeteo прогнозируют пасмурное небо, облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днём не превысит отметку в +25 градусов Цельсия, а ночью может опуститься до +14. Максимальная скорость ветра составит восемь метров в секунду, поэтому особо ветреным этот день не назовёшь. Сумма осадков будет небольшая – 0,3 миллиметра.

Во вторник, 31 августа, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Дневная температура немного опустится до +22 градусов, а ночью составит +15, если верить прогнозам. Скорость ветра останется без значительных изменений, а вот сумма выпавших осадков возрастёт до 1,9 миллиметра.

Среда, 1 сентября, будет аналогична первым двум дням недели практически во всём, за исключением скорости ветра и числа осадков. Ветер усилится до 12 метров в секунду, а сумма осадков за день сократится до одного миллиметра.

2 сентября, в четверг, ветер ещё усилится – до 15 метров в секунду. Температура днём в том числе понизится до +17 градусов, ночью – до +12. Осадков выпадет немного.

Конец недели будет холодным. В пятницу, 3 сентября, ожидается +15 градусов тепла днём и +9 – ночью. Дождя не будет, ветер также слегка утихнет.

Суббота и воскресенье, 4-5 сентября, станут самими холодными днями наступившей недели: +14..+11 градусов днём и +8..+7 – ночью. Оба дня будут пасмурными и дождливыми. Ветер в субботу достигнет десяти метров в секунду, а в воскресенье – 15 метров. Максимальное число осадков за семь дней выпадет в воскресенье – 2,4 миллиметра.

Для жителей Нижнего Новгорода это может стать хорошей передышкой от изнурительной жары, сопровождавшей нас практически всё лето.

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