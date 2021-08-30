Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 августа 2021 года: 404 случая заражения выявили в регионе за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 404 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 155 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 155 231.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 142 201 человек. За последние сутки выписали 505 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 20 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 784 жителя региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние три месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова фиксируется снижение.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы рассказывали, что платная вакцинация для иностранцев начнётся в Нижегородской области с 31 августа. К слову, онлайн-запись на вакцинацию наладят в регионе.

Медицинский работник в Нижегородской области изготовил 35 фальшивых сертификатов о вакцинации. По факту правонарушения возбуждено уголовное дело.

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