Ястреб напал на 3-летнюю девочку в центральном парке Дзержинска 27 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известие о не самом типичном происшествии пришло к нам из Дзержинска Нижегородской области. В центральном парке города ястреб напал на трёхлетнюю девочку, кормящую голубей печеньем. Она гуляла там с дедушкой, который в результате также пострадал от когтей хищной птицы, спасая ребёнка. Подробностями поделился местный житель Алексей Алексеев, ссылаясь на слова матери девочки – Натальи Миронычевой.

Наталья рассказала, что инцидент произошёл 27 августа. Её дочь гуляла с дедушкой возле фонтана:

– Дед сидел на лавочке, а дочка в метре от него стояла в стае голубей и кормила их печеньем. Совершенно неожиданно с неба на голубей налетел ястреб, голуби разлетелись, а хищная птица вцепилась когтями в ногу моей дочери.

ФОТО: Наталья Миронычева

Далее события, конечно, развивались стремительно:

– Дедушка сразу же схватил птицу за шею, чтобы та не смогла клюнуть ребёнка в лицо. Дед по одному когтю вынимал из ноги ребёнка, как только дочь была свободна, свободными лапами птица уже вцепилась в руки моего отца, – продолжила Наталья.

ФОТО: Наталья Миронычева

Оттащить птицу от дедушки удалось только с помощью охранника. Ястреба отпустили и тот улетел, пострадали только люди. Но, к счастью, не существенно:

– Раны быстро затягиваются, дочь и дедушка чувствуют себя хорошо, надеюсь, осложнений не будет, – делится мама девочки. – Родители, будьте бдительны и берегите своих детей, даже такое невинное занятие, как кормление голубей, может обернуться проблемой.

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