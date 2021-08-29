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Общество29 августа 2021 1:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 августа 2021 года: за сутки диагностировали 414 новых случаев заражения коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 29 августа
Екатерина КУРГУЗОВА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 августа 2021 года: за сутки диагностировали 414 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 августа 2021 года: за сутки диагностировали 414 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По данным на 01:00 29 августа 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 154 827 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 414 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 141 тысяча жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 519 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 764 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 29 августа Фото: Яндекс

Статистика зараженных по коронавирусу на 29 августа Фото: Яндекс

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (1 498новых случаев), Московской области (849 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 406 новых случаев).

По данным на утро 27 августа, всего привито 921 676 нижегородцев, из них второй компонент получили уже 815 974 человека.

Напомним, что нижегородский врач рассказал, от чего зависит тяжесть течения постковидного синдрома.

Учёные изо дня в день продолжают изучать особенности новой коронавирусной инфекции, её последствия и осложнения, а также способы восстановления. На данный момент особый интерес вызывает тема развития постковидного синдрома, «Комсомолка» задалась вопросами о причинах его появления и обратилась за помощью к специалисту.

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