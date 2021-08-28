Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 августа 2021 года: за сутки диагностировали 407 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Александр Подгорчук

По данным на 01:00 28 августа 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 154 413 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 407 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 141 тысяча жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 523 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 737 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 28 августа Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 124) и г. Бор (7 925), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (247) и Спасском районах (293). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (15 944), за прошедшие сутки там выявили 62 новых случаев.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (1 509 новых случаев), Московской области (786 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 395 новых случаев).

По данным на утро 27 августа, всего привито 921 676 нижегородцев, из них второй компонент получили уже 815 974 человека.

Напомним, что медицинский работник в Нижегородской области изготовил 35 фальшивых сертификатов о вакцинации.

Так, сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что нижегородский медик вносил ложные сведения о вакцинации от коронавируса граждан в соответствующие официальные реестры. В итоге, он смог изготовить около 35 таких фиктивных сертификатов. При этом соимость одного поддельного документа составляла от 1500 рублей.