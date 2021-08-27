Медальный зачет фехтовального сезона

24 августа в ФОКе «Звёздный» г.Арзамаса состоялось торжественное подведение итогов фехтовального сезона 2020-21 годов.

Прошедший сезон для нижегородских фехтовальщиков выдался удачным. Они завоевали 151 награду различного достоинства на международных и российских соревнованиях.

Три спортсмена вошли в состав сборной страны: Кирилл Тюлюков (сабля), Алёна Лисина (сабля) и Максим Петров (шпага).

Самый большой успех – личное золото и командное серебро первенства мира среди юниоров «знаменца» Кирилла Тюлюкова. В этом году он стал чемпионом России среди молодежи до 24 лет, бронзовым призером среди юниоров до 21 года и бронзовым призером чемпионата России в личных соревнованиях.

Отличились саблисты и в командных соревнованиях первенства России среди юниоров до 21 года, и на спартакиаде России среди молодежи до 21 года, где в личных соревнованиях Кирилл стал победителем. В командных соревнованиях арзамасская четверка завоевала серебряные медали.

По итогам сезона Кирилл Тюлюков выполнил норматив мастера спорта международного класса, оформляются документы. Саблисты Артём Султанов, Кирилл Суханов, Антон Георгиевский и шпажист Максим Петров выполнили нормативы мастеров спорта России.

Саблист Артём Султанов

Поздравил спортсменов и тренеров, вручил благодарственные письма СФФНО и денежные премии председатель Спортивной федерации фехтования Нижегородской области Олег Лавричев.

– Несмотря на все трудности, нам удалось сохранить свой потенциал, – сказал Олег Вениаминович. – Отрадно, что тех, кто показывает достойные результаты, становится больше и у нас в городе, и в регионе. Особенно воодушевляют успехи Кирилла Тюлюкова. Надеемся, что скоро мы его увидим в составе взрослой сборной страны. Хочу поблагодарить тренеров. По результатам нашей совместной работы в скором времени в Арзамасе появится центр фехтования, которых в России будет построено десять. А в 2023 году впервые в истории Нижегородской губернии в Арзамасе пройдет молодежное европейское первенство. Возрождается слава нашего региона, как одного из центров фехтования России. Не останавливайтесь на достигнутом, ставьте новые рубежи, добивайтесь своих целей. Поздравляю с успешным окончанием спортивного сезона.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина