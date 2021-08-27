Знакомая история

В субботу, 24 августа, делегация Республики Абхазия посетила Арзамас, и в частности музей истории АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина».

В составе делегации были руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа, его заместитель Зураб Каджая, министр иностранных дел Даур Кове, почетный консул Республики в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук. С российской стороны гостей сопровождали директор департамента по связям с субъектами Федерации МИД России Семён Григорьев, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель Совета директоров АПЗ Олег Лавричев, директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Гостей встретили генеральный директор АПЗ Андрей Капустин, мэр Арзамаса Александр Щёлоков и первый заместитель главы горадминистрации Михаил Гусев.

Делегация с удовольствием слушала историю предприятия, которая непосредственно связана с развитием оборонной промышленности, историей страны. С интересом осматривали экспозиции, особенно со всем известной и популярной гражданской продукцией.

– Фонарик «жучок», магнитофоны, медицинские приборы... Мы тоже через это прошли, в советское время они использовались и у нас в Абхазии. Я был очень впечатлен, увидев все это здесь в музее, – сказал руководитель Администрации президента Республики Абхазия Алхас Квициниа. – Мы под большим впечатлением. Желаем заводу процветания и больших успехов!

Для кого-то это первый визит на нижегородчину, и в Арзамас в частности. А те, кто бывал здесь раньше, в этот день были приятно удивлены переменами.

– Первый раз я был в Нижегородской области, в частности в Арзамасе и на АПЗ, в 2009 году, – прокомментировал директор департамента по связям с субъектами Федерации МИД России Семён Григорьев. – Конечно, произошли большие изменения – и в городе, и на предприятии. Это очень радует. Развивается и международное сотрудничество. Наша задача – сделать лучше жизнь населения области, района и установить взаимовыгодные связи между предприятиями стран и регионов.

Семён Вячеславович, ранее занимавший должность первого чрезвычайного посла РФ в Республике Абхазия, отметил, что работа предприятия опережает развитие Республики, и выразил надежду, что продукция АПЗ понадобится Абхазии в будущем.

– Это мой первый визит на этот завод, – сказал министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове. – Конечно, легендарное предприятие: мы слышали о нем, знаем продукцию, которую завод выпускает, о его роли сегодня в России. Посмотрели современную гражданскую продукцию, особенно приборы учета – актуальные вещи. Уверен, что они будут востребованы в Абхазии.

В завершение экскурсии – по традиции запись в книге почетных гостей, совместное фото на память и обмен подарками.

Из музея истории АПЗ делегация последовала в единственный в России музей истории патриаршества

Из музея истории АПЗ делегация последовала в единственный в России музей истории патриаршества, Никольский женский монастырь и Дивеевскую обитель.

Владимир Литвинчук, почетный консул Республики Абхазия в Нижнем Новгороде:

– Арзамас и Абхазию связывают давние дружественные связи, в частности с городом Новый Афон. В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода подписаны соглашения о сотрудничестве и установлении побратимских связей между Городецким районом и Гагрским районом, а также между городом Бор и городом Пицунда. Так что у нас теперь полноценное мощное нижегородско-абхазское содружество. Приглашаю всех жителей региона посетить Республику Абхазия. Желаю благодати, удачи и процветания!

Кстати.

Олег Лавричев награжден благодарственным письмом МИДа Абхазии за вклад в международное сотрудничество Нижнего Новгорода и Республики Абхазия.

– Мы обсудили возможности делового сотрудничества по линии Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Надеюсь, что эта встреча даст новый импульс нашему сотрудничеству в практической плоскости, деловом аспекте и в других сферах нашего культурного и социально-экономического взаимодействия, – подвел итоги встречи Олег Вениаминович.

Людмила Фокеева

Фото Александра Барыкина