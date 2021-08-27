Работа на перспективу

23 августа АО «Арзамасский приборостроительный завод им.П.И. Пландина» посетила делегация Республики Абхазия из города Сухум. Основная цель визита – обсуждение направлений сотрудничества по производству и реализации продукции гражданского назначения.

В составе делегации из Абхазии были заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия, заместитель директора департамента ЖКХ Руслан Авидзба и главный специалист отдела международных связей Денис Рачителев.

На предприятии гостей встретили генеральный директор Андрей Капустин, коммерческий директор Иван Нестеров, начальник отдела гражданской продукции АПЗ, генеральный директор ООО «Арзамасский торговый дом» Светлана Кремнёва.

Представители делегации посетили цех №55, где налажен выпуск продукции гражданского назначения. Осмотрели производственные площадки, оборудование, на котором проходит сборка, регулировка и поверка счетчиков, их упаковка. Изучили номенклатурный ряд выпускаемых расходомеров. Провели переговоры о возможных вариантах дальнейшего сотрудничества. Также гости посетили заводской музей.

– Это вторая наша встреча с представителями администрации Сухума, – отметил генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин. – Новый регион, с которым до этого мы не сотрудничали, а значит перспективное направление работы по реализации продукции гражданского назначения. Постараемся сделать, чтобы сотрудничество было максимально выгодно обеим сторонам.

– У нас в городе в основном предприятия пищевой промышленности. Ниша по выпуску товаров народного потребления или для бизнес-структур свободна, – рассказал заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия. – Организация производства приборов учета будет для нас пилотным проектом, чтобы создать новые рабочие места. Кадры найдем на месте, они пройдут определенное обучение, а в последующем будут повышать квалификацию. Рассматриваем вопрос и о возможности реэкспорта вашей продукции через наши транспортные развязки в те страны, где есть режим беспошлинной торговли.

Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной