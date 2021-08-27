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Спорт27 августа 2021 14:00

"Мы проносим флаг, а вокруг пустой стадион": Нижегородский спортсмен Андрей Вдовин рассказал о церемонии открытия Паралимпиады-2020 и условиях в олимпийской деревне

Нижегородский легкоатлет нес флаг ПКР на открытии Паралимпиады-2020
Мария СОРОКИНА
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Андрей Вдовин в Токио. Фото предоставлено спортсменом.

Андрей Вдовин в Токио. Фото предоставлено спортсменом.

Нижегородский легкоатлет Андрей Вдовин вместе с российской сборной прибыл в Токио для того, чтобы осуществить свой дебют на Паралимпийских ирах-2020. На открытии игр он нес влаг Паралимпийского комитета России. Незадолго до своего забега спортсмен рассказал о церемонии открытия и быте спортсменов в олимпийской деревне.

Прибытие

- Перелет прошел нормально. Мы летели в ночь и пытались поспать, насколько это было возможно. 10 часов в самолете прошли как-то даже быстро. Мы поужинали, затем поспали, затем нас снова покормили. Оставшиеся 3 часа дались легко. В Японии нас встретили очень дружелюбно! Единственное, что хочу отметить, там в аэропорту так все выстроено, что мы его проходили как некий лабиринт или полоса препятствий, в которой десять контрольных точек, где ты оставляешь какие-либо данные или получаешь документы. В итоге мы потратили где-то часов пять, и потом нас привезли непосредственно в гостиницу, - рассказал спортсмен.

Токио. Фото предоставлено спортсменом.

Токио. Фото предоставлено спортсменом.

Олимпийская деревня

Говоря простыми словами, олимпийская деревня напоминает ядро или закрытую капсулу. Здесь есть все, чтобы провести соревнования и разместить на время определенное количество спортсменов. Район, где живут паралимпийцы, представляет собой квартал из 15 высотных зданий.

Здесь живут паралимпийцы. Фото предоставлено спортсменом.

Здесь живут паралимпийцы. Фото предоставлено спортсменом.

Отдельно расположена столовая. Российские спортсмены живут в здании на насыпном острове. Две из четырех комнат в блоке выходят окнами на канал. У Андрея окна выходят в коридор. Зато совсем недалеко идти до столовой. Она, кстати, двухэтажная.

Столовая. Фото предоставлено спортсменом

Столовая. Фото предоставлено спортсменом

- Кормят на базе супер! Имеется разнообразная еда разных кухонь – и Азии, и других стран, и вегетарианская даже! Везде есть подписи, не запутаешься.

Кровати все такие же, картонные. Спортсмен видит в этом свои плюсы.

- На них лежат нормальный матрас и нормальные подушки. По факту это обычная кровать, которая не скользит и не скрипит. У меня к ней претензий нет. Я думаю, эта вся история с ними слишком раздута, - сказал он.

Так выглядят те самые картонные кровати. Фото предоставлено спортсменом.

Так выглядят те самые картонные кровати. Фото предоставлено спортсменом.

Ограничения для паралимпийцев действуют абсолютно такие же, как и в период Олимпийских игр – за пределы базы для спортсменов выходить нельзя.

- Даже когда мы, находясь на базе, отъезжаем на автобусе на стадион, автобус снаружи запечатывают наклейкой, на которой появляются следы, когда ее отклеиваешь, - заметил Вдовин.

Путь до тренировочной базы на автобусе занимает примерно 35 минут, до самой арены – 25. минут.

Церемония открытия Паралимпийских игр

Нижегородец не просто принял участие в открытии Игр, он нес флаг ПКР. Как говорит сам спортсмен, небольшое волнение в этот момент было, а наличие триколора на флаге грело душу, но церемония открытия все равно не вызвала бурных эмоций.

- Открытие прошло хорошо, - продолжил он, - но вся эта процедура была очень долгой, мы вышли из своего номера в четыре часа дня, а вернулись в час ночи. Сначала мы долго ждали автобус, потом приехали за 2 часа до официального открытия. Открытие началось в 8 вечера. Все это время мы стояли сначала на улице, потом в туннеле. Это изматывало.

Только после того, как прошел небольшой дождь, в воздухе стало немного свежее, и спортсмены ободрились. И все же, пустые трибуны напоминали о себе.

Нижегородец на открытии Паралимпиады-2020

Нижегородец на открытии Паралимпиады-2020

- Телевизионная картинка была совершенно другой. Мы сидели сбоку и мало чего видели. Смотрели на экранах, как там кто-то танцевал. Я в принципе равнодушен ко всем этим представлениям. Да, побывать на таком стадионе — это впечатляюще, но сказывается отсутствие зрителей. Все было красочно и масштабно, но не так душевно. Даже если смотреть телетрансляцию, мы проносим флаг, а вокруг никого, пустой стадион, - рассказал Вдовин.

Подготовка к забегу

Тренировок у нижегородского спортсмена было много, и они продолжаются. А когда за окном +32…+33 и сильная жара, зачастую после тренировок не хочется даже никуда идти.

Конечно, подготовка была напряженная и остается такой по сей день. Завтра главный старт моей спортивной карьеры, поэтому есть некие переживания, но это нормально.