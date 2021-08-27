"Мы проносим флаг, а вокруг пустой стадион": Нижегородский спортсмен Андрей Вдовин рассказал о церемонии открытия Паралимпиады-2020 и условиях в олимпийской деревне

Андрей Вдовин в Токио. Фото предоставлено спортсменом.

Нижегородский легкоатлет Андрей Вдовин вместе с российской сборной прибыл в Токио для того, чтобы осуществить свой дебют на Паралимпийских ирах-2020. На открытии игр он нес влаг Паралимпийского комитета России. Незадолго до своего забега спортсмен рассказал о церемонии открытия и быте спортсменов в олимпийской деревне.

Прибытие

- Перелет прошел нормально. Мы летели в ночь и пытались поспать, насколько это было возможно. 10 часов в самолете прошли как-то даже быстро. Мы поужинали, затем поспали, затем нас снова покормили. Оставшиеся 3 часа дались легко. В Японии нас встретили очень дружелюбно! Единственное, что хочу отметить, там в аэропорту так все выстроено, что мы его проходили как некий лабиринт или полоса препятствий, в которой десять контрольных точек, где ты оставляешь какие-либо данные или получаешь документы. В итоге мы потратили где-то часов пять, и потом нас привезли непосредственно в гостиницу, - рассказал спортсмен.

Токио. Фото предоставлено спортсменом.

Олимпийская деревня

Говоря простыми словами, олимпийская деревня напоминает ядро или закрытую капсулу. Здесь есть все, чтобы провести соревнования и разместить на время определенное количество спортсменов. Район, где живут паралимпийцы, представляет собой квартал из 15 высотных зданий.

Здесь живут паралимпийцы. Фото предоставлено спортсменом.

Отдельно расположена столовая. Российские спортсмены живут в здании на насыпном острове. Две из четырех комнат в блоке выходят окнами на канал. У Андрея окна выходят в коридор. Зато совсем недалеко идти до столовой. Она, кстати, двухэтажная.

Столовая. Фото предоставлено спортсменом

- Кормят на базе супер! Имеется разнообразная еда разных кухонь – и Азии, и других стран, и вегетарианская даже! Везде есть подписи, не запутаешься.

Кровати все такие же, картонные. Спортсмен видит в этом свои плюсы.

- На них лежат нормальный матрас и нормальные подушки. По факту это обычная кровать, которая не скользит и не скрипит. У меня к ней претензий нет. Я думаю, эта вся история с ними слишком раздута, - сказал он.

Так выглядят те самые картонные кровати. Фото предоставлено спортсменом.

Ограничения для паралимпийцев действуют абсолютно такие же, как и в период Олимпийских игр – за пределы базы для спортсменов выходить нельзя.

- Даже когда мы, находясь на базе, отъезжаем на автобусе на стадион, автобус снаружи запечатывают наклейкой, на которой появляются следы, когда ее отклеиваешь, - заметил Вдовин.

Путь до тренировочной базы на автобусе занимает примерно 35 минут, до самой арены – 25. минут.

Церемония открытия Паралимпийских игр

Нижегородец не просто принял участие в открытии Игр, он нес флаг ПКР. Как говорит сам спортсмен, небольшое волнение в этот момент было, а наличие триколора на флаге грело душу, но церемония открытия все равно не вызвала бурных эмоций.

- Открытие прошло хорошо, - продолжил он, - но вся эта процедура была очень долгой, мы вышли из своего номера в четыре часа дня, а вернулись в час ночи. Сначала мы долго ждали автобус, потом приехали за 2 часа до официального открытия. Открытие началось в 8 вечера. Все это время мы стояли сначала на улице, потом в туннеле. Это изматывало.

Только после того, как прошел небольшой дождь, в воздухе стало немного свежее, и спортсмены ободрились. И все же, пустые трибуны напоминали о себе.

Нижегородец на открытии Паралимпиады-2020

- Телевизионная картинка была совершенно другой. Мы сидели сбоку и мало чего видели. Смотрели на экранах, как там кто-то танцевал. Я в принципе равнодушен ко всем этим представлениям. Да, побывать на таком стадионе — это впечатляюще, но сказывается отсутствие зрителей. Все было красочно и масштабно, но не так душевно. Даже если смотреть телетрансляцию, мы проносим флаг, а вокруг никого, пустой стадион, - рассказал Вдовин.

Подготовка к забегу

Тренировок у нижегородского спортсмена было много, и они продолжаются. А когда за окном +32…+33 и сильная жара, зачастую после тренировок не хочется даже никуда идти.

Конечно, подготовка была напряженная и остается такой по сей день. Завтра главный старт моей спортивной карьеры, поэтому есть некие переживания, но это нормально.