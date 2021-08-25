Мумифицированный труп женщины нашли в нижегородской квартире

Судя по всему, пенсионерка пролежала там больше месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Шахунья Нижегородской области в квартире одного из домов обнаружен мумифицированный труп пожилой женщины, жилище при этом было заперто изнутри. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

18 августа в полицию обратился встревоженный житель дома №23 по улице Первомайской Алексей Рыков (имя изменено). Мужчина был обеспокоен исчезновением 79-летней соседки, которую он не видел продолжительное время.

- Она жила обособленно, одна, и никого в квартиру к себе не пускала, ни с кем в подъезде не общалась. Но я смотрю – ее не видно, подумал, может, случилось что, - рассказал мужчина.

Когда оперативники и следователи прибыли по указанному адресу, они обнаружили в ручке входной двери газеты «Знамя труда», самая поздняя из них была датирована третьим июля. Судя по всему, женщина не выходила из дома уже больше месяца. За дверью стояла тишина.

- Дверь была заперта изнутри, поэтому пришлось привлекать сотрудников МЧС, которые проникли в жилище через балкон. В прихожей они увидели мумифицированный труп пожилой хозяйки квартиры. Обстановка в квартире нарушена не была, поэтому, вероятнее всего, смерть носит естественный характер, - рассказал источник.

Тело умершей женщины было направлено на экспертизу для установления причин смерти. Известно, что она являлась инвалидом второй группы.