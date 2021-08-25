Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 28 августа 2021: программа и условия посещения

В эту субботу на фестивале выступит Клава Кока. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фестиваль «Столица закатов» состоится в Нижнем Новгороде в предстоящую субботу, 28 августа. Несмотря на то, что изначально планировалось проводить его до конца лета, принято решение продолжить череду концертов и в сентябре.

- Фестиваль «Столица закатов» продлевается до 25 сентября. Летом мы пропустили пару выходных, но пока погода позволяет, продолжаем серию ярких субботних вечеров в любимом городе! – сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Рассказываем, как пройдет фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде 28 августа 2021.

В этот раз на одной площадке состоится сразу два фестиваля – помимо «Столицы закатов» здесь пройдет кулинарный фестиваль «Да, шеф!», в котором примет участие телеведущий Константин Ивлев. В рамках кулинарного фестиваля пройдут различные конкурсы, мастер-классы и шоу-программа.

На сцене будет играть BYKI - нижегородский диджей, резидент клубов Milo Club и Milo Concert Hall, участник AFP | Snow Edition 2019, AFP Preparty 2020. После его выступления начнется концерт Клавы Коки, который завершится красочным фейерверком.

Программа музыкальной программы фестивалей «Столица закатов» x «Да, шеф!» 28 августа:

20:15 — BYKI 21:45 — Клава Кока По завершении выступления Клавы Коки — салют от компании «Фейерверк» из Челябинска.

Условия посещения

Правила допуска на площадку фестиваля остаются прежними: у вас должен быть мультипасс или специальный браслет, дающий право посещения мероприятия на эту дату. Пункты выдачи специальных подтверждений (браслетов) будут работать с 9:00 до 23:00 вблизи площадки проведения фестиваля. Для получения браслета необходимо предъявить сертификат о прохождении вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или положительный тест на антитела.

Кроме того, прямо на месте можно сдать экспресс-тест. Детям до 18 лет его делают бесплатно, однако до 14-летнего возраста – исключительно в присутствии родителей, а после 14 лет – пери наличии оригинала паспорта и письменного согласия от родителей на проведение медицинских исследований (экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2) с указанием паспортных данных родителя и ребёнка.