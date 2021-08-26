Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 августа 2021 года: Более 16 тысяч нижегородцев прививаются ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 433 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 153,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 153 603.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 140 135 человек. За последние сутки выписали 499 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 14 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 683 жителя региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние три месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова зафиксировано снижение.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: кадр с видео, Яндекс.Эфир.

Напомним, ранее мы рассказывали, что более 16 тысяч нижегородцев прививаются ежедневно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!