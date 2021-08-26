Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 августа 2021 года: Более 16 тысяч нижегородцев прививаются ежедневно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 433 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 153,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 153 603.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 140 135 человек. За последние сутки выписали 499 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 14 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 683 жителя региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние три месяца обороты заболеваемости значительно возросли. В августе снова зафиксировано снижение.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: кадр с видео, Яндекс.Эфир.
Напомним, ранее мы рассказывали, что более 16 тысяч нижегородцев прививаются ежедневно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!