Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 25 августа 2021 года: за сутки диагностировали 427 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на 01:00 25 августа 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 153 170 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 521 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 139 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 427 человек.

К сожалению, за последние сутки восемнадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 669 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 25 августа Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 062) и г. Бор (7 877), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (247) и Спасском районах (287). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (15 840), за прошедшие сутки там выявили 68 новых случаев.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (1 105 новых случаев), Московской области (1 125 новых случаев) и Санкт-Петербургу (600 новых случаев).

По данным на утро 23 августа, в Нижегородскую область поступило 135 736 дозы вакцин. Всего привито 896 574 нижегородца, из них второй компонент получили 783 538 человек.

Напомним, что 901,8 тысячи человек привились от коронавируса в Нижегородской области, при этом 14,5 тысячи нижегородцев прошли хотя бы одну ступень вакцинации от коронавирусной инфекции за последние четыре дня. Ранее было известно, что по состоянию на 20 августа прививки сделали 887,3 тысячи человек.