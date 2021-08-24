Потратили «президентские» 10 тысяч на сбор в школу пятиклассницы. Рассказываем, что купили на эти деньги

Собрать ребенка в школу - удовольствие не из дешевых. Фото: Евгения ГУСЕВА

Первое сентября становится всё ближе, а значит времени на подготовку детей к школе остается всё меньше. Ежегодно сборы к новому учебному году неслабо ударяют по семейному бюджету россиян, однако в 2021 году в помощь родителям были организованы «президентские» выплаты в 10 тысяч рублей на каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет. «Комсомолка» разбиралась, какую часть расходов при подготовке ребенка к школе сможет покрыть эта материальная помощь от государства.

Ольга из Нижнего Новгорода – мама пятиклашки. Она как никто другой знает, сколько сил и средств отнимают сборы ребенка в школу. Мы пообщались с ней и узнали, во сколько ей обошлось собрать дочь к новому учебному году.

- Купили ещё не всё, но самое дорогое и важное уже нашли, - отмечает она. – Потратили кучу времени и моего терпения, разъезжая из одного магазина в другой.

Конечно, а как быть иначе, если юной ученице хочется чувствовать себя на все сто при переходе в среднее звено? Мама с дочкой подошли к вопросу серьёзно: составили список того, что уже есть, и что ещё нужно приобрести. На первом месте оказалась школьная форма, за которой родителей отправили в определенный магазин.

Форма

- У нас в школе и конкретно в нашем классе выбрали в качестве формы синие юбки и жилетки, - рассказывает Ольга. – За юбку я отдала 1550 рублей, а жилет нам не подошёл, пришлось покупать пиджак за 3100. Причем вещи на крупных детей стоят заметно дороже.

Самая большая статья расходов - школьная форма. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Белые блузочки для пятиклассницы решили купить в магазине подешевле, за две штуки пришлось заплатить 1500 рублей. Для занятий физкультурой девочке купили легинсы за 699 рублей, а также новенькую футболку за 500 рублей.

Обувь

Еще одна серьезная статья расходов при сборах ребенка в школу – обувь, как повседневная, так и спортивная, для занятий физкультурой. Ольге повезло: последняя у дочери уже была.

Обуви придется покупать как минимум две пары: на каждый день и на уроки физкультуры. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Кроссовки покупать не стали, будет ходить в тех, что покупали на лето, - поделилась нижегородка. – Но пришлось побегать за парадной обувью, потому что либо размера нужного в магазинах нет, либо дочке ничего не нравится. Да и покупать некачественные туфли не хотелось, чтобы они после недели носки пришли в негодность. Нашли за 1599 рублей хорошую пару.

К слову, примерно в такую же сумму обойдутся самые бюджетные кроссовки.

Рюкзак или сумка

Идти в 5 класс девочке хотелось с новой сумкой, но таких трат её мама себе позволить не могла, поэтому решили, что старая сумка вполне себе еще послужит.

Однако если есть необходимость купить рюкзак, то тут придется раскошелиться, поскольку цены на них колеблются от 2000 рублей за самые простые модели до 7000 за портфель с анатомической спинкой и прочими «прибамбасами». Сумка для девочек обойдется чуть дешевле: в среднем от 1500 до 2500 рублей.

Рюкзак - не менее дорогое удовольствие, чем форма. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Канцтовары и школьные принадлежности

К счастью, учебники в школах выдают бесплатно, а вот с канцелярией тоже приходится повозиться. Так, своей дочке Ольга покупает дневник, ручки, карандаши, линейки, ластики, тетради, альбом, краски и пластилин – все это «тянет» примерно на 1500 рублей.

- На первое время этого должно хватить, а потом нужно будет снова идти покупать закончившиеся принадлежности, - говорит Ольга.

Канцтовары придется докупать в течение всего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хватит ли «президентского» пособия?

- Подготовить ребёнка к школе – это не 10 тысяч рублей стоит, - рассуждает мама пятиклашки. – Если брать всё, да ещё и новое, качественное, то, думаю, выйдет 20 тысяч и больше.

- Основные траты остались позади, да и большой плюс, что некоторые кофты и свитеры, купленные в прошлом году, всё ещё подошли дочке, - радуется мамочка. – Прямо перед школой останется лишь купить колготки и цветы для учительницы.

Так, в случае со сборами в среднюю школы государственные выплаты могут покрыть практически все расходы. Но это лишь при том, что родитель знает, где и как можно сэкономить, куда лучше доехать, чтобы купить подешевле, и если часть вещей у ребёнка осталась с прошлого года – например, рюкзак и кроссовки, как в нашем случае. В противном случае к тратам прибавится еще как минимум 3500-7000 рублей.

Как и всегда, самая дорогая подготовка к школьной линейке придётся на первоклассников и их семьи. Это связано с тем фактом, что абсолютно все вещи необходимо покупать с нуля: форму, спортивный костюм, обувь, рюкзак, канцелярию, а это вполне дорогое удовольствие. Ну, а проще всего собираться на учёбу будет старшеклассникам, потому что большая часть нужных вещей у них осталась с прошлых лет, а закупиться нужно только дневником, ручками и тетрадками.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит собрать пятиклассницу в школу Нижнего Новгорода:

- Две белые блузки – 1500 рублей

- Пиджак – 3100 рублей

- Юбка – 1550 рублей

- Легинсы на физкультуру – 699 рублей

- Футболка – 500 рублей

- Туфли – 1599 рублей

- Канцелярия – 1500 рублей

- Рюкзак – 4000 рублей

- Кроссовки – 1500 рублей

- Колготки (2 штуки) – 400 рублей

Итого: 16 348 рублей