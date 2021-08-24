Более 36 тысяч первоклассников сядут за парты 1 сентября в Нижегородской области

Учебный год начнется почти для 344 тысяч учеников в Нижегородской области. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все школы Нижегородской области прошли приемку к новому учебному году. 1 сентября за парты сядут почти 344 тысячи учеников, из них более 36 тысяч – первоклассники, сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Как рассказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, особое внимание уделялось подготовке пищеблоков, которые должны строго соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам. Также проверялось наличие дезинфицирующих средств, бактерицидных ламп.

В общей сложности комиссия проверила 787 общеобразовательных организаций региона, и во всех случаях проверяющие вынесли положительное решение о допуске к учебному процессу. Две школы - №29 и №171 в Нижнем Новгороде – откроются после капитального ремонта, еще две – в Новинках и «Анкудиновском парке» - начнут работать впервые.

- Нижегородские школы готовятся принять детей для обучения в очном формате с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности в условиях пандемии, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В новом учебном году школы примут 343 970 учеников, в том числе 36 614 первоклассников.

По словам Глеба Никитина, в 2021 году в Нижегородской области комплексный капитальный ремонт проводится в девяти муниципальных образовательных организациях, капитальный ремонт по отдельным 75-ти видам работ – в 58 муниципальных образовательных организациях. Также капитальный ремонт по отдельным видам работ будет выполнен в 76 детских садах Нижегородской области.

Напомним, школьные базары в Нижнем Новгороде в 2021 году отменили из-за коронавирусных ограничений.