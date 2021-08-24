"Не разучись мечтать и радоваться жизни" : Супруга трогательно поздравила Глеба Никитина с Днем рождения

Супруга трогательно поздравила Глеба Никитина с Днем рождения Фото: "КП" Архив

24 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечает свой день рождения. Екатерина Никитина трогательно поздравила супруга в своем Instagram, а также показала подписчикам детские фотографии мужа.

- Горжусь что я рядом с тобой рука об руку вот уже 20 лет С Днем Рождения любимый! , - написала Екатерина Никитина в своем Instagram.

Екатерина Никитина пожелала мужу не разучиться мечтать и радоваться жизни как когда-то этот мальчишка на фото.

Екатерина Никитина показала детские фото мужа Фото: @enik.ru

Нынешний губернатор Нижегородской области, с 26 сентября 2018 года, родился 24 августа в 1977 года в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит» с отличием, а в 2004 год — юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Юриспруденция». После Глеб Никитин работал в Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Екатерина Никитина показала детские фото мужа Фото: @enik.ru

Кроме того, губернатор Нижегородской области является кандидатом наук. Свою диссертацию политик защитил на тему «Управление эффективностью организации в интересах собственника». Кроме этого, Глеб Сергеевич имеет ученую степень МВА бизнес-школы, функционирующей при Колумбийском университете из Лондонской школы бизнеса.

Уже давно известно, что губернатор Нижегородской областиГлеб Никитин женат. Сам он отмечал, что их отношения с женой начались со служебного романа: супруги познакомились, работая в Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Пара воспитывает двоих детей - сына и дочь. Губернатор признается, чтоб любит спорт, и теперь с интересом следит за успехами нижегородских команд и спортсменов.

Супруга трогательно поздравила Глеба Никитина с Днем рождения Фото: "КП" Архив

Напомним, что в ноябре 2017 года Глеб Никитин впервые показал нижегородцам жену и детей. Врио губернатора Нижегородской области вместе с семьей посетил «Город мастеров».

Сразу после назначения Глеба Никитина врио губернатором Нижегородской области многие нижегородцы задавались вопросом – почему главу региона не сопровождает первая леди? В то время как остальные вновь назначенные губернаторы прибыли в свои «вотчины» в сопровождении жен, о супруге Глеба Никитина до последнего времени было ничего неизвестно – ни фотографии, ни имени, ни должности. И вот, наконец, в День народного единства он впервые появился на публике в сопровождении семьи – родителей, жены и двоих детей.

А также, «Самая лучшая жена и мама»: Глеб Никитин в день рождения супруги показал редкие кадры из семейного архива. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил свою супругу Екатерину с Днем рождения. Трогательный пост он опубликовал 16 марта в своем Instagram. Также глава региона показал редкие кадры из семейного архива. Фото со свадьбы, на отдыхе, в домашней обстановке и на празднике - от всех снимков веет теплом и любовью.

Кроме того, на первом свидании Глеба и Екатерины Никитиных у машины отказали тормоза. Губернатор Нижегородской области рассказал свою историю любви.

Они познакомились на работе, трудились в одном отделе. Но настоящие чувства родились в Кронштадте, когда Екатерина и Глеб вместе с коллегами отправились туда на выходные.