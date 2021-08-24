Смеющиеся кукабарры поселились в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

Смеющиеся кукабарры в Нижнем Новгороде. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Смеющиеся кукабарры появились в нижегородском зоопарке «Лимпопо», сообщает пресс-служба зоопарка.

Диковинные птицы прибыли в наш город прямиком из Германии. Самка и самец уже освоились на новом месте и чувствуют себя хорошо. Это птицы из семейства зимородковых. Они уникальны, в первую очередь, своим пением, которое похоже на хихиканье. Поэтому птиц так и называют - смеющиеся кукабарры. Их пение изначально похоже на низкий смех, который постепенно становится все выше и отчетливее напоминает человеческое «ха-ха-ха».

Как отметил генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин, такие птицы часто встречаются в европейских зоопарках, а вот в России – большая редкость.

Кукабарра редко встречается в российских зоопарках Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- Два года у нас длился процесс согласования и оформления всех необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, прежде чем птицы прибыли к нам. Кроме того, еще месяц они находились на обязательном карантине. И вот, наконец, у посетителей «Лимпопо» появилась уникальная возможность увидеть и услышать этих редких, необыкновенных для нашей страны птиц, - сказал он.

Что это за птицы

Смеющаяся кукабарра – это крупный зимородок, который обитает преимущественно в Австралии. Длина тела этой птицы порой достигает 47 сантиметров, а размах крыльев – 65 сантиметров. Весят кукабарры порядка 500 граммов. Всего выделяют 4 вида этих птиц – краснобрюхая, синекрылая, смеющаяся и аруанская. Смеющиеся кукабарры имеют бело-серо-бурый окрас. Это спокойные птицы, которые быстро привыкают к человеку, и даже способны узнавать тех, кто за ними ухаживает. При помощи своего необычного пения они общаются друг с другом и обозначают границы своей территории.

Кукабарры общаются при помощи пения Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Отметим, что пение кукабарры часто используется в джинглах для радиопередач, подборках «звуков джунглей», и даже в озвучке компьютерных игр.

Помимо кукабарр, совсем недавно в зоопарке «Лимпопо» поселилась белая бенгальская тигрица Вега. Дикой кошке уже нашли жениха.