Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 августа 2021 года: за сутки диагностировали 454 новых случая заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 24 августа 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 153 743 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 454 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 139 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 534 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 651 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 24 августа Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (13 047) и г. Бор (7 857), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (247) и Спасском районах (287). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (15 772), за прошедшие сутки там выявили 75 новых случаев.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (1 458 новых случаев), Московской области (1187 новых случаев) и Санкт-Петербургу (691 новых случаев).

По данным на утро 23 августа, в Нижегородскую область поступило 135 736 дозы вакцин. Всего привито 896 574 нижегородца, из них второй компонент получили 783 538 человек.

Напомним, что 37 жителей Нижнего Новгрода и гостей обратились за медицинской помощью в местах празднования Дня города в субботу, 21 августа. Об этом в своем Instagram сообщмл замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Так, среди 37 человек в числе нуждающихся в медицинской помощи были дети – шестеро.