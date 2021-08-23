Ребенка сбили насмерть на переходе в Нижнем Новгороде Фото: Архив "КП"

11-летний ребенок погиб в дорожно-транспортном происшествии в Советском районе Нижнего Новгорода в субботу, 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 августа в 22:10 на проспекте Гагарина в районе дома №23В в Нижнем Новгороде. 33-летний мужчина, имеющий водительский стаж 17 лет, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, сбил ребенка напешеходном переходе. Ребенок погиб на месте.

Мужчине, виновнику ДТП, предложили пройти экспертизу на состояние алкогольного опьянения, однако, тот отказался. Известно, что месяц назад, в июле, 33-летний мучжчина уже проходил по статье 264 УК РФ - Нарушение ПДД иэксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Сейчас следственные органы завели уголовное дело по статье 264 УК РФ, расследование контролирует прокуратура.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в дорожно-транспортном происшествии на проспекте Гагарина в Советском районе 21 августа погибла 11-летняя девочка.

Напомним, что восемь женщин пострадали в ДТП с маршруткой, случившемся сегодня утром, 21 августа, в Балахнинском районе Нижегородской области.

В ГУ МВД России по региону поделились данными о произошедшем: в 7:15 водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту №6 города Балахны, врезался в опору водопровода. Восемь пассажирок пожилого возраста были доставлены в местную ЦРБ. Одну из них госпитализировали, а других отпустили после осмотра врачей.