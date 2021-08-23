Брусчатку и ограждение на улице Рождественской частично отремонтировали в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На улице Рождественской, одной из старейших улиц Нижнего Новгорода, к 800-летию города выполнили локальный ремонт тротуарной брусчатой плитки, заменили дождеприемные лотки и восстановили разрушенную трамвайную плиту. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Кроме того, на улице обновили ограждение: частично заменили и покрасили опорные столбики и цепочку между ними. В рамках подготовки к юбилею города выполнили ремонт трех многоквартирных домов по улице Рождественской – №36а, №40, №47с. Дома №16 и №44 уже отремонтировал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.

Также в непосредственной близости с улицей Рождественской произведен ремонт лестницы, расположенной в переулке Вахитова. В частности, были отремонтированы железобетонный парапет, ступени, металлоконструкции лестниц и асфальтовые дорожки. Помимо этого, вывезли пять кубометров мусора и убрали металлический контейнер.

Брусчатку и ограждение на улице Рождественской частично отремонтировали в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сейчас идет и капитальный ремонт улицы Ильинской на участке от улицы Рождественской до улицы Добролюбова. Здесь производят замену дорожного покрытия, а также ремонтируют тротуар, лестницы и ливневые стоки. Все работы планируется завершить к сентябрю текущего года.

- Комплексный ремонт и благоустройство больших локаций с прилегающими территориями является оптимальным решением для удобства жителей нашего района. Летом 2022 года также планируется рассмотреть вопрос ремонта улицы Рождественской в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги, – отметил начальник отдела содержания территории администрации Нижегородского района Андрей Морев.

В районной администрации сообщили, что параллельно с ремонтными работами на улице Рождественской и ее близлежащих территорий в настоящее время ведется комплексное благоустройство и уборка склонов Почаинского оврага.

Напомним, что по словам министра культуры региона Олега Берковича, преображение областного центра после грандиозного 800-летия Нижнего Новгорода не закончится - в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды приведут в порядок еще более 30 общественных пространств. Сейчас разрабатывают проектную документацию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Общественные пространства выбирали сами жители путем голосования.