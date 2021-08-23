В Александровском саду Нижнего Новгорода появилась новая концертная площадка «Ракушка» Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Александровском саду в Нижнем Новгороде после реконструкции открылась новая концертная площадка «Ракушка», ее изготовили по индивидуальному заказу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так, концертная площадка «Ракушка» изготовлена по индивидуальному заказу. Подрядчик ООО «Инжиниринг Групп» смонтировал металлоконструкции и произвел внутреннюю отделку сцены – обшивке фанерой и алюминиевыми панелями. Украсит сцену декоративный слой из клееной древесины, который обработают защитной прозрачной пропиткой.

Эстрада-ракушка оборудована освещением и складным амфитеатром, предназначенным для оркестра. Сцена повернута в сторону Чкаловской лестницы, а рядом с ней - несколько зрительских рядов.

Уже в воскресенье, 22 августа, в 20.00 в Александровском саду состоялся концерт с участием камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» под управлением номинанта «Грэмми», главного дирижера Шотландского камерного оркестра Максима Емельянычева. Солисты – Дмитрий Синьковский и Елена Давыдова на скрипке.

В программу концерта вошли шедевры эпохи барокко – произведения Г.Ф. Генделя «Музыка на воде», «Музыка для королевского фейерверка», а также концерты и арии из опер А. Вивальди.

- 22 августа, как и много лет назад, в парке вновь зазвучат музыкальные шедевры. Нижегородцев и гостей города порадуют своим мастерством известныемузыканты, а за дирижерский пульт встанет знаменитый нижегородец Максим Емельянычев, – добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, что предыдущая летняя эстрада 1958 года постройки появилась в Александровском саду по инициативе дирижера Гусмана. Это было любимое место культурного отдыха горожан, но в 1990-е годы «Ракушка» сгорела. Возрождение знаменитой сцены вернет традицию проведения летних музыкальных вечеров в Александровском саду.

Благоустройство ведётся за внебюджетные средства. Заказчиком работ выступает АНО «Центр 800». Концепция разработана бюро Wowhaus.