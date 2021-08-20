Похолодание до +20 градусов придет в Нижегородскую область в выходные

Похолодание придет в Нижегородскую область 22 августа. Фото: Мария СОРОКИНА

Аномальная жара сменится прохладной погодой в Нижегородской области в предстоящие выходные. Отпраздновать 800-летие города нижегородцы смогут еще по теплой погоде, а вот уже на следующий день регион накроет холодный атмосферный фронт. Рассказываем, какая будет погода в конце этой недели.

В пятницу, 20 августа, ожидается жаркая, но облачная погода. Температура воздуха днем +32…+35, ночью - +23…+24.

В день празднования 800-летия Нижнего Новгорода, 21 августа, столбики термометров поднимутся до +32 градусов. Ожидается пасмурная с прояснениями погода. Ветер южный 1,5-3 метра в секунду. В ночные часы синоптики прогнозируют небольшой дождь, температура воздуха +19…+22 градуса.

В воскресенье, 23 августа, в Нижегородскую область придет похолодание – для кого-то долгожданное, а для кого-то не очень. Столбики термометров покажут всего +19…+21 градус, небо плотно затянет тучами, а дождь продолжится до самого вечера. К вечеру температура воздуха будет постепенно снижаться до +15…+16 в ночные часы. Кстати, ночью дождь закончится, и небо прояснится. Следующая рабочая неделя, судя по прогнозу, будет вполне комфортной: температура воздуха будет в пределах +20…+23 градуса.