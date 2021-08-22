Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 августа 2021 года: Число выздоровевших в регионе превысило 138 тысяч человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 502 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заражённых в области превысило 151,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 151 791.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 138 066 человек. За последние сутки выписали 520 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 27 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 596 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние три месяца обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, по данным от 15 августа, уже более 850 тысяч нижегородцев привились от коронавируса с начала года.

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