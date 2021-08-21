"Фейерверк и многое другое": Стала известна программа празднования 800-летия Нижнего Новгорода. ФОТО: Министерство культуры Нижегородской области

Мэр города Юрий Шалабаев поделился подробной программой празднования 800-летия Нижнего Новгорода, которое отмечается сегодня, 21 августа. Напомним, празднования и концерты известных российских исполнителей пройдут в каждом районе приволжской столицы.

– Приглашаю нижегородцев и гостей города на празднование! Вас ждут танцевальные и музыкальные номера, мастер-классы, выступления артистов, фейерверк и многое другое, – обратился к жителям Юрий Шалабаев в своём Instagram.

Кто и где будет выступать:

- БАСТА (площадь Минина и Пожарского, Нижегородский район);

- ТЕОНА ДОЛЬНИКОВА (парк имена 1 Мая, Канавинский район);

- UMA2RMAN ( площадь Советская, Советский район);

- FEDUK (стадион "Труд", Сормовский район);

- АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (площадь у кинотеатра "Импульс", Приокский район);

- АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ (площадь у кинотеатра "Россия", Ленинский район");

- L'ONE (площадь Киселёва, Автозаводский район);

- СЕРГЕЙ МАЗАЕВ И "МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС" (ФОК "Юность", Московский район).

В остальном гостей районных площадок Нижнего Новгорода ждёт самая разнообразная программа: театральные и спортивные представления, концертные номера, мастер-классы для взрослых и детей, перфоманс-шоу, салюты, фейерверки и другое. К примеру, в течение часа на площади Минина и Пожарского будут выступать оркестры, вечером можно будет увидеть представление ХК "Торпедо", выступления кавер-групп New Горький и THE DIAMONDS перед началом гвоздя программы – гала-шоу "Начало нового". На разогреве у Басты выступят популярные Mary Gu и Мари Краймбрери. Для интересующихся будут проводить экскурсии об известных личностях Нижнего Новгорода и о самом городе.

Самую полную программу 800-летия в каждом районе Вы можете увидеть на сайте нижегородской мэрии.

Напомним, что наличие "Мультипасс 800" или специального браслета – обязательное условие для доступа к площадкам праздника. Оформить мультипасс можно онлайн на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" и офлайн в специальном пункте выдачи у стадиона "Нижний Новгород". Браслеты будут выдавать вблизи районных площадок празднования.

Условия их получения в том числе указаны на сайте мэрии.

Несовершеннолетние нижегородцы старше 14 лет могут посетить праздничные мероприятия с паспортом (оригинал) и без документов о вакцинации и ПЦР-тестов только в сопровождении родителя, имеющего эти документы.

Несовершеннолетние старше 14 лет без сопровождения родителей должны иметь указанные справки (ПЦР-тест бесплатный для лиц младше 18 лет).

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