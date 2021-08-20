Награда – заслуга АПЗ

Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Андрей Капустин награжден медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода». Вручил государственную награду заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

17 августа в Нижегородском кремле состоялось заседание совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Пятьдесят руководителей предприятий, которые внесли значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода и области, были награждены памятными медалями.

17 августа в Нижегородском кремле состоялось заседание совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей

Андрей Капустин, генеральный директор АО «АПЗ»:

– Мы существенно помогли Нижнему Новгороду в прошлом году, оснастив все школы и дошкольные учреждения города приборами очистки воздуха – рециркуляторами. Были и другие производители, но мы единственные, кто смог предоставить необходимый объем продукции. В этом заслуга всего коллектива АПЗ. Неожиданно и приятно получить государственную награду в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Еще в 1992 году я создавал здесь дочернее предприятие. То есть с городом знаком давно и хорошо. За эти 30 лет он изменился в лучшую сторону. Стал более благоприятным для проживания и работы. И юбилейная медаль – награда за наше участие в том, что Нижний Новгород стал еще более красивым и комфортным для жителей и гостей.

Ранее этой же награды был удостоен председатель Совета директоров АО «АПЗ», председатель городской Думы г.Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода»

В ходе заседания Олег Лавричев подвел итог подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода:

– Выделен беспрецедентный объем средств, проведены масштабные работы: отреставрировано около 100 объектов культурного наследия, приведены в порядок 1,5 тыс. фасадов домов, обновлены 466 гектаров общественных пространств, отремонтировано 123 км дорог. Преобразились Чкаловская лестница, улица Большая Покровская, Нижегородская ярмарка и Кремль. Установлен памятник Александру Невскому, реконструирован парк «Швейцария», запущено колесо обозрения. Спасибо за терпение жителям и гостям города за временные неудобства. Теперь нам предстоит все это сохранять и развивать. Это то, что останется нам, ныне живущим, и последующим поколениям в наследие.

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной

На снимке: заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин, председатель городской Думы г.Нижнего Новгорода, председатель Совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев.