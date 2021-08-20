Винчестер жив

В июле Молодежный совет Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина объявил о начале акции «Собери мечту». Через неделю несколько экземпляров компьютерной техники уже лежали в редакции газеты «Новатор».

Когда куратор сбора Александр Линюшин, чистильщик металла изделий и отливок цеха №57, забирал их, из ноутбука, который на запчасти принес ветеран военного представительства АПЗ Лев Костин, выпала записка с просьбой помочь ему восстановить цифровой фотоархив.

Александр незамедлительно отреагировал на сообщение, узнал в редакции номер телефона ветерана, назначил встречу. Ему пришлось на некоторое время забрать жесткий диск, чтобы привести в порядок цифровой архив. Восстановив данные, он вернул хозяину винчестер и показал, как работать в новом формате.

Лев Викторович был рад, что заводская молодежь откликнулась на его просьбу, и оставил в редакции газеты благодарность: «Благодарю Александра Линюшина за оказанную мне помощь. За восстановление на моем компьютере множества фотографий видов Арзамаса, которые были утрачены. Я даже не мог представить, что это можно было сделать!»

Внимание! Акция «Собери мечту» продолжается. Приносите ненужную компьютерную технику в редакцию газеты «Новатор» (здание отдела кадров АПЗ, 1 этаж, каб. 105). Есть необходимость в мониторах, системных блоках, клавиатурах. По всем вопросам звоните куратору акции Александру Линюшину по тел.: +7 930-666-2669, +7 930-700-0996.

Екатерина Ядрова

Фото автора.