Нижегородское ГИБДД будет следить за выездом на «встречку» с помощью аэростата Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Нижегородское ГИБДД будет следить за выездом на «встречку» с помощью аэростата. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Теперь за автомобилистами, которые любят выезжать на встречную полосу, будет наблюдать и фиксировать все правонарушения с воздуха беспилотный аппарат.

Так, вчера, 19 августа 2021 года, прошли первые испытания беспилотного аппарата. Теперь, аэростат может делать фото и видео с воздуха и отправлять сотрудникам дорожной полиции видеоизображения с автомобильных дорог региона и улиц городов и посёлков в режиме реального времени.

Кроме того, аппарат будет производить фото- и видеофиксацию правонарушений и передавать изображения в центр автоматической фиксации административных правонарушений, где данные будут обобщать, фиксировать и составлять на основе них административные протоколы.

По информации Нижегородской Госавтоинспекции, выезд на полосу встречного движения предусматривает штрафа в размере 1500 рублей, а повторное нарушение грозит водителю лишением водительских прав, а при фиксации нарушения в автоматическом режиме штрафом в размере 5 тысяч рублей.

По статистике УГИБДД, только за последние 7 месяцев в Нижегородской области зарегистрировано 542 ДТП с выездом на полосу встречного движения (за аналогичный период прошлого года - 528), в том числе 115 аварий в местах, запрещающих выезд на полосу встречного движения (АППГ - 75). В результате дорожно-транспортных происшествий погибли 65 человек и 882 человека получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, что новая схема движения транспорта запущена на площади Сенной. Об этом сообщает глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Площадь Сенная – это один из самых сложных участков для регулирования в Нижнем Новгороде: большая площадь, не было островков безопасности, часто движение носило хаотичный характер. Светофор давал пешеходам очень мало времени. Водители не понимали, на какую полосу должны встать, – отметил Юрий Шалабаев.

А также, улицу Новую открыли для движения в Нижнем Новгороде. Специалисты обращают внимание автомобилистов на то, что на участке от площади Максима Горького до улицы Белинского движение транспорта по улице Новой стало односторонним - в направлении улицы Белинского.

Кроме того, движение общественного транспорта временно ограничат в Нижнем Новгороде до 26 августа.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.