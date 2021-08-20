«Здесь прошло мое детство и родилась моя музыка»: Владимир Кристовский признался в любви к Нижнему Новгороду

Владимир и Сергей Кристовские на Большой Покровской. Фото:@vova_kristovskiy

Участник музыкальной группы «УмаТурман» Владимир Кристовский опубликовал фотографии из центра Нижнего Новгорода в своем Instagram.

На снимках музыкант вместе со своим братом Сергеем прогуливается по Кремлевскому Бульвару, улице Большой Покровской и площади перед драмтеатром.

- Любимому городу исполняется 800 лет! Для меня это настоящий праздник. В Нижнем Новгороде прошло моё детство, родилась моя музыка, были сыграны первые концерты и случились многие важные вещи. Я от всей души поздравляю лучший город земли с круглой датой и желаю жить, смотреть вперёд и процветать ещё много столетий! - написал музыкант на своей странице.

Попутно Владимир Кристовский пригласил подписчиков вместе погулять по городу-юбиляру.

-Нижегородцы, в эти праздничные дни давайте гулять по любимому городу вместе! Всем остальным – советую посетить Нижний как можно скорее и повторить наш маршрут – предложил он.

Также Владимир Кристовский напомнил, что в кульминации празднования 800-летия группа «УмаТурман» споёт на гала-шоу «Начало Нового».

- До встречи в лучшем месте на земле! – написал в заключение музыкант.

За первый час запись набрала более 2 тысяч «лайков». Нижегородцам идея музыканта пришлась по душе. Многие принялись поздравлять группу с возвращением в родной город и одаривать комплиментами. Некоторые даже решились на предложенную Кристовским авантюру.

— Вот только недавно вернулись из Нижнего! Повторили Ваши маршруты. Самые жаркие поздравления с юбилеем любимого города из Астрахани! – написала @ulyana_saveljeva.

- Вторые сутки уговариваю мужа поехать! Наталья Водянова написала, что уже выехала, а я все в Калужской области сижу, - заметила @demchenko_t221no197.

— Вот бабла накоплю, и к тебе приплыву, прилечу, доеду, - ответил цитатой из песни «УмаТурман» подписчик @bobyzzzy