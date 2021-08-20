Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 августа 2021 года: за сутки диагностировали 501 новый случая заражения коронавирусом Фото: архив КП

По данным на 01:00 20 августа 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 150 783 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 501 новый случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 136 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 512 человек.

К сожалению, за последние сутки тринадцать человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 542 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 20 августа Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (12 898) и г. Бор (7 760), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (247) и Спасском районах (287). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (15 464), за прошедшие сутки там выявили 42 новых случая.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (2 142 новых случаев), Московской области (949 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 563 новый случаев).

Напомним, что нижегородцы жалуются на огромные очереди за «Мультипассами 800». Они вынуждены стоять в очередях много часов, чтобы получить документ.

Уже неделю многочасовые очереди образуются в пунктах выдачи «Мультипассов». В пункт расположенный по адресу улица Бетанкура, 1а большинство людей специально приехали из других районов города и области.