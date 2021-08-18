Нижегородские детсады и школы не будут требовать справки при приеме детей 1 сентября

Обследование придется пройти, если ребенок впервые идет в детский сад. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Родителям объяснили, как будет осуществляться допуск в школы и детсады Нижегородской области 1 сентября. Об условиях допуска детей в образовательные учреждения рассказал замгубернатора, министр здравоохранения в регионе Давид Мелик-Гусейнов.

Детский сад

Если ребенок ранее уже посещал детский сад, то никаких справок по возвращении из отпуска не требуется. В день возвращения просто заполнят анкету, в которой просто укажут, мог ли ребенок как-либо соприкасаться с различными инфекциями. Если такая вероятность есть, родителям предложат на некоторое время изолировать ребенка дома, чтобы сократить риск возможного распространения инфекции.

Детям, которые впервые идут в детский сад, необходимо пройти медицинское обследование в поликлинике и получить справку по форме 026/У. Это не зависит от того, в начале года ребенок идет в садик, или нет.

Школа

Первоклассникам не нужна справка, если они ходили в детский сад. В этом случае карточка ребенка должна быть передана из дошкольного учреждения в школу. Если ребенок до школы не посещал детсад, то необходимо обратиться к участковому педиатру.

В школу справка потребуется лишь в том случае, если ребенок по причине болезни пропустил занятия.

Также родителям сообщают, что никаких исследований на педикулез или гельминты проводить не надо. В детсаду или школе это делается организованно в начале учебного года.