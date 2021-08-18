Километровые очереди и «атмосферный кайф»: как прошло ночное свечение аэростатов в Нижнем Новгороде

Незабываемым зрелищем пришли полюбоваться тысячи людей. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

В Нижнем Новгороде продолжается череда культурных мероприятий, приуроченных к 800-летию города. С 15 по 20 августа в столице Приволжья проходит фестиваль воздушных шаров, в рамках которого минувшим вечером состоялось ночное свечение аэростатов. Действо проходило около футбольного стадиона на Стрелке.

Отхватить порцию положительных эмоций и полюбоваться незабываемым зрелищем захотели многие нижегородцы – благо на это мероприятие, в отличие от остальных, можно было пройти без мультипассов и прививок. Однако попасть на него оказалось все равно что пройти самый настоящий квест.

Первая сложность для зрителей заключалась в том, что место проведения мероприятия поменяли без каких-либо предупреждений. Организаторы анонсировали свечение на территории между стадионом и собором Александра Невского, однако по факту мероприятие проходило на площадке Спорт Порт у самого стадиона, поэтому многие его так и не увидели.

На входе образовались огромные очереди. Фото: Евгения Тарасова

- Написали, что между храмом и стадионом, специально поехал на борскую сторону, чтобы поснимать, а шары оказались за стадионом, - сетует нижегородец Михаил Кольцов.

Ближе к восьми вечера к стадиону начали стекаться толпы людей, а поскольку территория огорожена забором и вход через турникеты, образовались огромные очереди, которые неумолимо росли с каждой минутой. Многие были с детьми.

Мероприятие проходило на территории около стадиона, хотя изначально была заявлена другая площадка. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

- Пускали всех через единственный вход, когда входов на стадионе масса. Огромная толпа без масок, прививок и какой-либо дистанции. Сотни людей стояли час и ничего не увидели. Могли бы продлить тогда время, раз люди не успели пройти. Все переругались из-за очереди, крики и скандалы. Перед гостями Нижнего мне стыдно вдвойне за наш город, - делится впечатлениями нижегородка Людмила Клёмина, которая вчера хотела посмотреть свечение аэростатов.

Многие так и не увидели светящихся гигантов, а кому-то все же «посчастливилось» посмотреть на них через забор.

Многим нижегородцам пришлось наблюдать свечение аэростатов из-за забора. Фото: Елена Сигалёва

- Простояли 50 минут в очереди, только должны были зайти, как шары сдули. Половина людей даже не знала, что можно зайти и где. Никто не знал, сколько это продлится, и в итоге все стояли и вообще ничего не видели, - рассказывает Дарья Шведова.

Однако те, кому все-таки удалось полюбоваться ночным свечением аэростатов, остались в восхищении.

- Свечение - это тот ещё атмосферный кайф! – сказал Максим Воротынцев.

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