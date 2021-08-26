МЧС: Страшные кадры лесного пожара у КПП Сарова были сняты неделю назад

В Нижегородской области и Мордовии продолжается ликвидация лесных пожаров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пугающие кадры с лесными пожарами, добравшимися до Сарова, разлетелись сегодня по социальным сетям. В комментариях к видео сообщалось, что утром огонь якобы заметили на восточной границе города у пропускного пункта со стороны Первомайска, однако эта информация оказалась устаревшей.

- В настоящее время ни на территории ЗАТО Саров, ни в непосредственной близости к границе возгораний нет. Это видео с пожара недельной давности, - сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на РФЯЦ-ВНИИЭФ.

И всё же ситуация с пожарами в Нижегородской области и Мордовском заповеднике остается крайне напряженной. Жители Сарова буквально задыхаются от запаха гари, небо заволокли клубы густого дыма, повсюду летит пепел.

Всего огнем сейчас пройдена территория в 6000 гектар, активно горит 300 гектар леса. Борьба со страшной стихией ведётся не только на земле, но и с воздуха. Так, сброс воды производят вертолеты КА-32, МИ-8 и МИ-26, также в тушении пожаров участвует самолет-амфибия Бе-200 и пожарный самолет ИЛ-76.

- В ликвидации огня на территории области принимают участие около 1,5 тысяч человек из 6 регионов страны, - сообщил в социальных сетях глава города Сарова Алексеи Сафонов.

Так, накануне 55 пожарных и военнослужащих оказались в огненном кольце при тушении пожара в Мордовском заповеднике. Специалисты собирались отсечь один из очагов возгорания, как вдруг налетел сильный ветер и огонь перешёл в верховой пожар, быстро распространившись и окружив людей с техникой.

Своими силами пожарные смогли локализовать верховой огонь, вырубив деревья по внутреннему краю горящего кольца, однако низовое горение продолжалось. Вызволить коллег из западни направилась группировка спасателей.

- Неимоверными усилиями удалось проложить путь для эвакуации людей и техники. Дорога была очищена от горящего сухостоя и поваленных деревьев – разборка проводилась буквально вручную в условиях нулевой видимости, когда за спинами стеной стоял огненный фронт. Вдоль «тропы спасения» были локализованы очаги возгорания, – рассказали в МЧС.

Из-за осложнившейся ситуации с пожарами с 24 августа на территории Нижегородской области и Республики Мордовия введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.

Борьба с огнём идёт тяжелая, поэтому на помощь людям направлены насосно-рукавные комплексы «Шквал» и «Водолей», они обладают высокой производительностью и вместе могут подавать до 800 литров в секунду. На месте также работают пожарные поезда, а всего в борьбе с огнем задействовано 252 единицы техники.

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