«Вместо праздника похороны»: 50-летняя крановщица погибла на стройке в Нижнем Новгороде накануне дня рождения дочери

Светлана была опытной крановщицей: на стройке она трудилась не первый год. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде на одной из строительных площадок произошло ЧП: там погибла крановщица, сорвавшись с большой высоты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Трагедия произошла 13 августа на стройке дома по улице Гордеевской в Канавинском районе, где 50-летняя Светлана Б. работала крановщицей. В ту пятницу она, как обычно, вышла на работу. Отработав смену, Светлана стала спускаться с крана – возможно, собиралась пройтись по магазинам, чтобы купить подарок дочери, которая завтра должна была праздновать день рождения. Но вместо праздника в семью пришло страшное горе. Спускаясь по лестнице башенного крана, Светлана сорвалась и упала с большой высоты – травмы оказались не совместимыми с жизнью. Женщина погибла на месте.

«Хотела больше заработать»

Как рассказали коллеги погибшей, на кране, на котором она работала, очень опасная лестница для спуска и подъема. На ней встречаются такие огромные пролеты, что слезть или забраться становится очень трудно. Вероятно, на одном из таких пролетов она и сорвалась.

- Я работала на [проспекте] Гагарина со Светланой несколько лет назад, - вспоминает ее знакомая Ольга Ковальчук. - И с тех пор мы тесно общались, часто перезванивались, договорились о встрече, чтобы «обмыть» пенсии, когда она получит… И сегодня я узнаю такую новость. В голове не укладывается… Теперь она не позвонит и не скажет мне «Привет, Лелька!».

Тот самый кран, на котором случилась трагедия. Фото: СОЦСЕТИ

У Светланы остались двое детей – сын и дочь. Трагедия произошла накануне дня рождения дочери, который она должна была праздновать 14 августа.

«Собиралась поздравить дочь с днем рождения, а вон как все сложилось…Теперь вместо праздника похороны», - вздыхают знакомые семьи.

Подруга погибшей Ольга Ковальчук говорит, что Светлана была прекрасной мамой и женой.

- Как всегда, хотела детям помочь, больше заработать! У нас ведь не здоровье наше на первом месте, а денег побольше заработать, - разводит руками Ольга.

Опасная профессия

Как говорят в профессиональном сообществе крановщиков в соцсети, иногда на стройке действительно приходится работать, рискуя жизнью.

- Очень большая проблема с этими китайскими кранами! - говорит Алексей Пиленко. - Это лестницы страшные, хлипкие, и всем, как всегда, все равно, как ты там лезешь на этот кран.

- Знаю, что это такое, - сама срывалась, правда, на руках висла, - поделилась крановщица Татьяна Ширинова. И таких сообщений о том, что крановщицы срывались и «висли на руках», в обсуждении масса.

Сейчас в причинах и обстоятельствах трагедии разбираются следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственным за соблюдение правил охраны труда при проведении строительных работ, - сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования семье погибшей нижегородки.