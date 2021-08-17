Парусная регата в Нижнем Новгороде 19 августа 2021: программа, расписание, правила доступа

Нижегородцев ждет парад и соревнования парусов, бесплатные прокаты на яхтах, выступления диджеев и многое другое. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Парусная регата, приуроченная к 800-летию Нижнего Новгорода, пройдет в столице Приволжья 19 августа. Мероприятия начнутся с утра и продлятся до позднего вечера. В программе запланирован парад и соревнования парусов, бесплатные прокаты на яхтах, лекторий, мастер-классы, выступления диджеев и вечернее световое шоу парусов. Рассказываем подробно, где и как пройдет парусная регата в Нижнем Новгороде 19 августа 2021.

Программа

«Регата 800» пройдет с 10:00 до 22:30 около катера «Герой». Участие в мероприятии примут 60 яхт – они пройдут кильватерным строем от Борского моста к Чкаловской лестнице.

В рамках дневной программы «Регаты 800» нижегородцев ждут мастер-классы по управлению парусной яхтой и такелажному мастерству, лекторий и спортивные мероприятия, а также выступления кавер-групп. Кроме того, пройдут масштабные соревнования среди профессионалов парусного спорта за «Кубок 800». Вечером состоится торжественное награждение победителей, выступление «Хора 800» на Чкаловской лестнице, концерт приглашенного DJ и вечернее парусно-световое шоу в акватории.

Расписание*

10:00 – 11:00 Парад парусов

12:00 – 19:00 Работа интерактивной зоны от АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (мастер-классы, игры, блок «Знакомство с профессией»)

12:30 – 13:00 Торжественное открытие Регаты 800

13:00 – 18:00 Спортивные соревнования – Кубок 800. Х Нижегородская бизнес-регата

13:00 – 19:00 Бесплатные прокаты на яхтах (по предварительной записи - https://silavetra.com/regatta-800)

13:00 – 19:00 Лекторий

18:00 – 20:00 Выступление объединения диджеев - Flammable Beats

20:00 - 20:30 Награждение победителей соревнований

20:30 – 21:00 Выступление Хора 800 на Чкаловской лестнице

21:00 – 22:00 Вечернее парусно-световое шоу

В течение всего дня - береговая программа на площадке около Катера «Герой» (лекторий, мастер-классы, интерактивные игры и пр.).

*Время может меняться в зависимости от организационных и погодных условий.

Правила доступа

Как и другие мероприятия, приуроченные к 800-летию Нижнего Новгорода, парусную регату смогут посетить не все нижегородцы. Как и на «Столицу закатов», допуск на мероприятие осуществляется по специальным браслетам или по мультипассам. Браслеты можно будет получить в пунктах выдачи, которые будут работать вблизи площадки проведения регаты. Для этого необходимо предъявить сертификат о прививке от COVID-19 (qr-код с Госуслуг), сертификат иммунизации (переболевшего), свежий отрицательный результат ПЦР-теста, отрицательный результат экспресс-теста или актуальный положительный результат анализа на антитела. Для получения браслета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

- При отсутствии документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать экспресс-тест, - рассказали организаторы. - Время подготовки результатов экспресс-тестов - 5-10 минут. Стоимость экспресс-теста для граждан в возрасте 18 лет и старше составляет 1 250 рублей, оплата только бесконтактным способом.