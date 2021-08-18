Списки поступивших в Нижнем Новгороде 2021: самые популярные специальности и проблема с «двойниками» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне в нижегородских вузах завершился прием на бюджетные места по программе бакалавриата, и сейчас у студентов появилась возможность ознакомиться со списками поступивших. Тем временем «Комсомолка» узнала, какие специальности стали самыми популярными, с какими проблемами столкнулись приемные комиссии, хватит ли всем студентам мест в общежитиях и потребуется ли представить в вуз сертификат о вакцинации. Рассказываем ситуацию с поступлением в нижегородские вузы после того, как были объявлены окончательные списки поступивших в Нижнем Новгороде 2021.

Популярные направления обучения

Особенной популярностью среди абитуриентов в этом учебном году стали пользоваться гуманитарные направления.

- Достаточно высокие баллы и серьёзная конкуренция была при поступлении на направления филологии и журналистики в ННГУ имени Лобачевского, - рассказала начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ирина Зверева 18 августа во время пресс-конференции, посвященной итогам приёмной кампании.

Большой востребованностью также пользуется стоматологический факультет в ПИМУ, педагогическое образование с двумя языками (английским и китайским) в НГПУ им. К. Минина, а также инноватика и ядерные технологии в НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Увеличение бюджетных мест

Стало известно, что количество бюджетных мест в нижегородских вузах увеличилось на 25% в 2021 году. Дополнительные места распределялись равномерно по всем направлениям, как гуманитарным, так и техническим.

- Произошло заметное увеличение контрольных цифр приёма на очную форму обучения. Было добавлено порядка 25% бюджетных мест ко всем вузам, - подчеркнула начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ирина Зверева.

А вот уровень проходных баллов в вузы не изменился по сравнению с 2020 годом.

- Самый высокий проходной балл у нас в Лингвистическом университете, на направлении «Лингвистика» по специальности «Перевод и переводоведение» он составляет 282 балла, - рассказала Ирина Зверева. – И тут важно отметить, что на это направление было всего 5 бюджетных мест, и гонка за ними была достаточно серьёзная.

Проблема «двойников» при зачислении

Главным осложнениями этой приёмной кампании стала возможность зачисления в вуз тремя способами: через портал госуслуг, в личных кабинетах на сайтах вузов, а также в очном формате. Такая ситуация привела к проблеме «двойников», то есть тех абитуриентов, которые подали согласие на зачисление сразу в несколько вузов и заняли места других поступающих. Впервые эта проблема возникла ещё в прошлом году.

- Никаких санкций для таких абитуриентов не разработано. Возможно, такой действующей санкцией было бы отчисление таких поступающих из всех вузов, чтобы впредь неповадно было никому. Этот вопрос сложный и ответить однозначно на него нельзя, - отмечает Ирина Зверева.

При этом нельзя исключать и ошибки, например, может не сработать система, отказы о зачислении могут быть утеряны или не прийти по почте. В таких ситуациях никакой вины со стороны абитуриентов нет.

В случае обнаружения «двойников» приемной комиссии следует связаться с абитуриентом и предложить сделать окончательный выбор и написать отказ на зачисление в другие вузы.

Будет ли открыт дополнительный набор?

Представители нижегородских вузов не отрицают того факта, что вероятно будет открыт дополнительный набор абитуриентов. В настоящее время набор на бюджетные места полностью закрыт, но после вычисления «двойников» места для обучения вновь появятся.

Тем абитуриентам, которые не попали на бюджетные места, советуют продолжать следить за сайтами вузов, куда они подавали документы. В любой момент могут появиться новости, а ситуация измениться.

- Вуз также имеет право объявить полноценный дополнительный приём от новых абитуриентов с проведением экзаменов и проведением зачисления, - подчеркнула ответственный секретарь приёмной комиссии НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Надежда Прокопьева. – Таким образом, возможно кому-то ещё повезёт.

Мест в общежитиях не хватит для всех абитуриентов

Студентов из близлежащих городов таких, как Бор, Кстово и Дзержинск, не будут заселять в общежития нижегородских вузов. Исключением здесь являются те случаи, когда студентам приходится делать несколько пересадок по дороге в вуз. Об этом сообщили 18 августа во время пресс-конференции, посвященной итогам приёмной кампании.

Также известно, что в первую очередь заселяют бюджетников, а затем оставшиеся места распределяют между платниками.

- К сожалению, бывают такие случаи, когда родители абитуриентов напрямую говорят, что если места в общежитии не дадут, то мы не будем у вас платно учиться, так как не можем себе позволить платить за то и другое, - рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Надежда Прокопьева.

К слову, в вузах готовы поспособствовать и найти какое-то другое место проживания: хостелы или съемные квартиры для 2-3 человек.

Немаловажно упомянуть, что для заселения в большинство нижегородских общежитий не потребуются сертификаты о вакцинации. Иная ситуация складывается только в НГЛУ имени Н.А. Добролюбова.

- У нас появились требования для предоставления сертификата о прививке, либо сведений о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев, либо отрицательный ПЦР-тест, - подчеркнула Надежда Прокопьева. – Это касается всех курсов.

В настоящее время ресурсы общежитий нижегородских вузов исчерпаны. Это является одной из важных проблем, так как именно нехватка мест для проживания не позволяет развиваться студенческой инфраструктуре и привлекать большее количество молодёжи.