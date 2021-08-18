"Запутался в водорослях и не смог выплыть": 18-летний парень утонул в кстовском пруду
Фото: СОЦСЕТИ
Классический летний отдых на берегу водоёма в компании друзей обернулся трагедией в городе Кстове Нижегородской области вчера, 17 августа. Как сообщили в региональном МЧС, 18-летний юноша запутался в водорослях и не смог выбраться из воды. Позднее его тело извлекли водолазы. Несчастье случилось в Лукерьинском пруду по улице Лукерьинской.
Следователи кстовского Следственного отдела организовали доследственную проверку по факту гибели молодого человека. В СУ СК РФ по Нижегородской области также поделились предварительными данными: компания друзей отдыхала на берегу, употребляя спиртное.
– При осмотре тела следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза, – рассказали в ведомстве. – Место, где утонул юноша, не было оборудовано для купания.
Известно, что в настоящий момент СК разбирается в причинах случившегося. Процессуальное решение примут по итогам проверки.
В социальных сетях очевидцы трагедии и жители Кстова тоже обсуждают произошедшее и делятся своими версиями. Общая масса комментаторов разделилась на две стороны: одни сочувствуют горю родителей и осуждают местную администрацию за то, что пруд не чистят от тины, другие – винят самого погибшего парня и компанию друзей в употреблении алкоголя.
– Он зацепился об водоросли, которые потащили его в низ. Даже ,по слухам, он руки переломал, пока пытался вылезти. Парень хорошо плавал и никогда воды не боялся, – рассказали в комментариях местные жители.
– Позор местной власти! Не раз видела, как дети чуть не падают в этот пруд: кто за мячиком, кто за другой игрушкой, – пишет женщина. – Безумная трагедия. И вряд ли последняя, учитывая, как организован этот пруд. Родителям глубочайшие соболезнования, не дай Бог никому такого горя!
– Спасатели не приезжали 14 часов, – возмущается другая девушка. – Звонили и в МВД, и в МЧС – всем! Говорили ждать водолазов, а они одни на всю Нижегородскую область. И у них было 8 заявок – приедут они в лучшем случае завтра. В итоге узнаётся, что и заявки у них не было.
Затем девушка продолжает:
– Неужели нормально говорить: "Нырять не будем, у нас семья, дети, ипотека"?
Ещё один очевидец дополнил:
– Вытащили и нашли [погибшего] мальчишки, друзья, всю тину вытащили. Из органов только два человека на лодке. Органы власти пруд сделали, а кто чистить будет? Опять денег нет?
Не меньшее число комментаторов высказалось подобным образом:
– Зачем туда близко подходить? Не подходили бы и было бы нормально. А тут нечего сказать. Соболезную родителям, но вся вина лежит на нём, сам туда пошёл.
Какие-либо иные сведения официальные источники пока не сообщают.
Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибшего!
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