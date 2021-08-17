Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 августа 2021 года: за сутки диагностировали 528 новых случаев заражения коронавирусом Фото: "КП" Архив

По данным на 01:00 17 августа 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 149 235 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 528 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 135 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 441 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать пять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 484 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 17 августа Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (12 877) и г. Бор (7 710), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 247) и Спасском районах (287). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (15 312), за прошедшие сутки там выявили 41 новый случай.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (1 489 новых случаев), Московской области (1 362 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 383 новый случаев).

Напомним, что поставки вакцины «КовиВак» в ближайшее время в Нижегородскую область не ожидаются.

Так, несмотря на то, что информации о новых поставках «КовиВака» еще нет, министр здравоохранения региона призвал нижегородцев прививаться доступными вакцинами. Он также отметил, что в Нижегородской области усиливается риск следующей волны пандемии и призвал жителей вакцинироваться. Это поможет остановить наступление четвертой волны коронавируса.

А также, более 850 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса с начала года. По словам министра здравоохранения, в 2021 году в это же время в Нижегородскую область поступило 1,02 млн доз вакцин против COVID-19. На сегодняшний день привились 851,7 тысяч нижегородцев.