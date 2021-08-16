Пилотажная группа «Стрижи» показала уникальное шоу в небе над Нижним Новгородом

Летчики выполнили сложнейшие фигуры высшего пилотажа Фото: Мария СОРОКИНА

Авиагонки «Формула-1» на кубок Валерия Чкалова состоялись в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. Соревновательных дней было два. 13 августа, не смотря на прошедший утром дождь, с 13:00 до 18:00 над акваторией Оки и Волги проводились квалификационные соревнования. В субботу, 14 августа, состоялся большой и красочный финал, где выступили лучшие российские летчики. Корреспондент «Комсомолки» побывал на месте событий.

В последний соревновательный день на нижегородских набережных было многолюдно. В фан-зоне на Волжской набережной в связи с коронавирусом могло находиться ограниченное количество человек, поэтому многие поклонники самолетного спорта сместились на Верхневолжскую и Нижневолжскую набережные, откуда открывались виды не хуже.

Нижегородцы наблюдали шоу, в том числе, с Нижневолжской набережной Фото: Мария СОРОКИНА

Несколько часов летчики соревновались в скоростном прохождении импровизированных ворот, роль которых выполняли расставленные 25-метровые красно-белые пилоны. Результат зависел буквально от долей секунды, поэтому соревнования и сравнивают с гонками на болидах. Очень многое зависело от реакции и мастерства пилота. У каждого из них было по две попытки, лучшая шла в зачет.

После подведения итогов организаторы сообщили, что победителем в поршневом классе стал 22-летний летчик Иван Барсов, представляющий Воронежскую область. Он преодолел трассу за 1 минуту 17,09 секунды. В реактивном классе лучшим стал Антон Вареха из Московской области, его результат 1 минута 15,76 секунды. Примечательно, что оба пилота были в тройке лидеров и на этапе квалификации.

Кто-то смотрел соревнования с самого начала, другие пришли специально к началу выступления пилотажной группы «Стрижи» и с нетерпением ждали. Ровно в 16:00 в небе появился первый МиГ-29 под управлением Дмитрия Косорукова, раскрашенный в цвета триколора. Публика хором восхищенно вздохнула.

Зрители с интересом следят за выступлением "Стрижей" Фото: Мария СОРОКИНА

Летчик выполнил несколько фигур высшего пилотажа, а затем МиГ скрылся. Следом показались сразу 4 МиГа, которые синхронно выполняли сложнейшие фигуры высшего пилотажа – «молот», «крыло», «стрела», «звезда», «крест» и другие. В состав пилотажной группы вошли Сергей Осяйкин, Сергей Ильчук, Сергей Дубинко и Сергей Синькевич.

"Стрижи" выполняют маневр. Фото: Александр Воложанин

- Нам очень приятно, что нас смотрели примерно 20 тысяч человек оффлайн и около 500 тысяч человек онлайн. Спасибо вам! - написали организаторы в соцсетях по завершении мероприятия.

Также из соцсетей пилотажной группы стало известно, что этот день был особенным и для самих «Стрижей». Впервые в истории Центра показа авиационной техники пилотажная группа одновременно двумя разными составами провела два выступления. Одно состоялось в нашем городе, а другое в подмосковном парке «Патриот». Кроме того, в этом году исполнилось 30 лет с даты формирования пилотажной группы, а еще 12 августа, в России праздновали день ВВС.

Авиагонки вошли в событийную программу юбилейного года, а выступление «Стрижей» стало своеобразным подарком Нижнему Новгороду к его 800-летию. Нижегородцы надеются, что подобные мероприятия станут еще одной доброй традицией нашего города.

- Мы смотрели вас над Нижним Новгородом! Это было очень круто! Мы под огромным впечатлением от мастерства, - написала @kat_kat_87 на странице «Стрижей» в Instagram.

- Парни, вы - крутые! Ждём вас снова в Нижнем Новгороде, - поделилась впечатлениями @s_nadejda2612.