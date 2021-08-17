Восемь нижегородских спортсменов выступят на Паралимпийских летних играх в Токио в 2021 году

Восемь нижегородских спортсменов выступят на Паралимпийских летних играх в Токио в 2021. ФОТО: Минспорт Нижегородской области
Восемь нижегородских спортсменов выступят на XVI Паралимпийских играх в Токио, которые будут проходить с 24 августа до 5 сентября 2021 года. В том числе участие примут три нижегородских тренера. Отдельно стоит отметить, что знамя российской сборной понесёт дзержинский параатлет Андрей Вдовин – заслуженный мастер спорта России, десятикратный чемпион мира по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В общей сложности в состав сборной России вошли 432 человека. Среди них 242 спортсмена, которые будут соревноваться за золото в 19 видах спорта из 22-х, включённых в программу Паралимпиады.
Андрей Вдовин, Галина Кошелева и Дмитрий Сафронов. ФОТО: Минспорт Нижегородской области
Наши земляки выступят в четырёх видах спорта:
- Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин – лёгкая атлетика (ПОДА);
- Ирина Потехина – лёгкая атлетика, спорт с интеллектуальными нарушениями;
- Максим Емельянов, Никита Казачинер, Александр Мольков, Даниил Смирнов – плавание (ПОДА);
- Михаил Колмаков – паратриатлон.
Андрей Вдовин и Дмитрий Сафронов. ФОТО: Минспорт Нижегородской области
В тренерский состав паралимпийской сборной России вошли следующие представители Нижегородской области:
- Юрий Назаренко – старший тренер Паралимпийской сборной команды России по плаванию, директор СШОР "Заря" (Дзержинск);
- Валентина Суханова – старший тренер российской сборной по лёгкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями, СШ "Нижегородец";
- Галина Кошелева – тренер российской команды по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА, тренер СШОР "Заря" (Дзержинск).
Губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин пожелал удачи нашим паралимпийцам:
– В этом году российские спортсмены столкнулись с очень серьёзным давлением на прошедшей Олимпиаде по части беспристрастности оценок. Но пусть никакие сложности не влияют на ваш спортивный дух! Вы уже достигли успеха. Мы гордимся, что в составе сборной России есть паралимпийцы из Нижегородской области.
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