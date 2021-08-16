Красная жара и засуха ожидается в Нижегородской области на этой неделе

Температура воздуха на этой неделе поднимется до +33 Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На этой неделе дожди покинули Нижний Новгород. На смену им возвращается жаркая выше климатической нормы погода. На сайте Всемирной метеорологической организации такое превышение показано красным цветом, как заметное превышение среднесуточной нормы в столице Приволжья в августе.

Поданным портала Яндекс.Погода, в понедельник, 16 августа, будет ясно и без осадков. Температура воздуха днем составит +28…+29 градусов, ночью - +19…+20. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью не более 3,8 метров в секунду.

17августа днем до +30, облачно с прояснениями. В ночные часы ясно и +19…+22. Ветер южный, до 2,3 метров в секунду. Пик жары придется на среду. Синоптики прогнозируют ясную погоду, до+33 днем и до +24 ночью. При этом ветер будет уже умеренный- д 4,3 метров в секунду.

На следующий день возможна небольшая облачность, но все так же жарко – до +33, а вот в ночные часы уже похолодает - +19…+21. Тенденция к похолоданию сохранится и в пятницу. Дем температура воздуха составит +27…+30, ночью +18…+20. При этом весь последний день рабочей недели будет облачно и практически безветренно. Облачная погода и тенденция к плавному похолоданию сохранится в выходные.

Отметим, что всю рабочую неделю в светлое время суток ожидается пониженная, менее 50%, влажность. Растениям может потребоваться дополнительный полив.