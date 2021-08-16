Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 августа 2021 года: за сутки диагностировали 539 новых случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным на 01:00 16 августа 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 148 707 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 539 новых случаев заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 135 тысяч жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 452 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 459человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 16 августа Фото: Яндекс

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (1 954 новых случаев), Московской области (1 359 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 668 новый случаев).

Напомним, что поставки вакцины «КовиВак» в ближайшее время в Нижегородскую область не ожидаются.

Так, несмотря на то, что информации о новых поставках «КовиВака» еще нет, министр здравоохранения региона призвал нижегородцев прививаться доступными вакцинами. Он также отметил, что в Нижегородской области усиливается риск следующей волны пандемии и призвал жителей вакцинироваться. Это поможет остановить наступление четвертой волны коронавируса.

А также, более 850 тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса с начала года. По словам министра здравоохранения, в 2021 году в это же время в Нижегородскую область поступило 1,02 млн доз вакцин против COVID-19. На сегодняшний день привились 851,7 тысяч нижегородцев.