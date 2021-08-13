Актриса Ирина Пегова показала, как проводит отпуск в родной Выксе

Погода в Нижегородской области стоит не хуже, чем в Турции, поэтому Ирина много времени проводит на пляже. Фото: Инстаграм

Актриса Ирина Пегова показала, как проводит свой отпуск. Неделю она провела в солнечной Турции, а по возвращению в Россию отправилась на свою малую родину – в Нижегородскую область. Ирина родом из Выксы, и, несмотря на то, что давно живет в Москве, она при любой возможности приезжает сюда, чтобы навестить своих родных и отдохнуть от столичной суеты. Этот летний отпуск не стал исключением.

В своем Instagram актриса делится с подписчиками фотографиями и видео с отдыха в нижегородской глубинке. Погода здесь все лето стоит не хуже, чем в Турции, поэтому Ирина вместе с дочерью загорает и купается в Оке. Без макияжа, с растрепанными от ветра волосами она выглядит совершенно счастливой.

На этих кадрах Ирина выглядит совершенно счастливой. Фото: Инстаграм

«Вы солнышко, самая жизнерадостная актриса, настоящая русская женщина», - восхищаются в комментариях ее поклонники.

Ирина приехала в Выксу на машине, поэтому, пока идет отпуск, она колесит по родным местам. Знаменитая нижегородка посетила Дивеево, а также забралась в заброшенную церковь в Ардатовском районе. Старинный полуразрушенный храм стоит в чистом поле недалеко от села Каркалей.

Актриса посетила Дивеево... Фото: Инстаграм

- Всегда хотела в неё забраться! Стоит посреди поля, заброшенная, и рядом ни одной деревушки! – написала артистка.

На многочисленные вопросы подписчиков «Где это?» Ирина ответила: «Это у меня в Нижегородской области».

...и забралась в заброшенную церковь посреди поля. Фото: Инстаграм

Кстати, именно в Нижнем Новгороде Ирина стала «миллионершей»: число ее подписчиков перевалило за миллион человек, когда она была на фестивале «Горький fest», о чем она с радостью сообщила.

21 августа Ирина Пегова примет участие в гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Как рассказал постановщик представления Илья Авербух, костяк артистов составляют знаменитые нижегородцы – люди, родившиеся или проживающие на нижегородской земле, которые прославляют свою малую родину на всю Россию и мир.