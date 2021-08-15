«Выясняли отношения, воткнул нож в сердце»: в Нижегородской области парень убил девушку-подростка из-за ревности»

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Сосновском районе Нижегородской области задержали мужчину, его подозревают в убийстве 16-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

Согласно информации следствия, преступление было совершено в ночь с 14 на 15 августа в деревне Бараново. Именно там родственники и знакомые разыскивали девушку и организовывали ее поиски. Информацию о том, что несовершеннолетняя ушла из дома 14 августа и пропала, разместили накануне в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер".

22-летний подозреваемый оказался местным жителем деревни Бараново и знакомым пропавшей девушки. Ночью молодые люди встретились у деревни для разговора. Они обсуждали свои отношения, а потом в процессе беседы мужчина приревновал девушку и в порыве гнева ударил ее ножом в сердце. Пострадавшая скончалась на месте.

- Утром 15 августа на открытом участке местности около деревни Бараново обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК (убийство), — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Теперь Сосновский райсуд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого т определит меру пресечения. Сейчас Следственного управления СК РФ по Нижегородской области проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.