Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 августа 2021 14:56

Два человека погибли в ДТП 14 августа в Нижегородской области

Авария произошла вечером 14 августа
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Два человека погибли в ДТП 14 августа в Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП 14 августа в Нижегородской области

Фото: "КП" Архив

Вчера, 14 августа, на дорогах Нижегородской области около села Татарское произошла страшная авария. В Дальнеконстантиновском районе столкнулись автомобиль Mazda и мотоблок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария произошла на 48 километре автодороги Дальнее Константиново в 21:15. 34-летний водитель автомобиля Mazda выбрал небезопасную скорость движения и допустил столкновение с мотоблоком, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения, к сожалению, погибли водитель и пассажир мотоблока.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщает ведомство.

Точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего определит следственно - оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые работали на месте происшествия.

Госавтоинспекция также напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и дорожные и метеорологические условия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

ЧПКАРТИНА ДНЯ