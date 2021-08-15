Два человека погибли в ДТП 14 августа в Нижегородской области Фото: "КП" Архив

Вчера, 14 августа, на дорогах Нижегородской области около села Татарское произошла страшная авария. В Дальнеконстантиновском районе столкнулись автомобиль Mazda и мотоблок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария произошла на 48 километре автодороги Дальнее Константиново в 21:15. 34-летний водитель автомобиля Mazda выбрал небезопасную скорость движения и допустил столкновение с мотоблоком, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения, к сожалению, погибли водитель и пассажир мотоблока.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщает ведомство.

Точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего определит следственно - оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые работали на месте происшествия.

Госавтоинспекция также напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и дорожные и метеорологические условия.

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