Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 августа 2021 года: Риск возникновения четвёртой волны COVID-19 растёт в регионе
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 544 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заражённых в области превысило 148 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 148 168.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 134 591 человек. За последние сутки выписали 472 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 431 житель региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние три месяца обороты заболеваемости значительно возросли.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, Давид Мелик-Гусейнов заявил, что риск возникновения четвёртой волны коронавируса растёт в регионе.
А также ранее мы рассказывали: нижегородцы смогут получить QR-код для путешествий в другие страны и пройти реабилитацию после коронавируса на "Тропе здоровья".
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!