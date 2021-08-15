Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 августа 2021 года: Риск возникновения четвёртой волны COVID-19 растёт в регионе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 544 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заражённых в области превысило 148 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 148 168.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 134 591 человек. За последние сутки выписали 472 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 431 житель региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние три месяца обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов заявил, что риск возникновения четвёртой волны коронавируса растёт в регионе.

А также ранее мы рассказывали: нижегородцы смогут получить QR-код для путешествий в другие страны и пройти реабилитацию после коронавируса на "Тропе здоровья".

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