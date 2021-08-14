Два человека утонули в пруду Большеболдинского района при попытке перейти его на болотоходе
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Поступили печальные известия: два человека утонули в пруду Большеболдинского района Нижегородской области при попытке переплыть водоём на болотоходе. Двое других смогли выбраться из воды самостоятельно. Данными о случившемся поделились в ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, сообщение о трагедии поступило в дежурную часть в 17:45. Два человека утонули на расстоянии двух километров от посёлка Рябиновка. Пруд, в котором это случилось, не имеет названия. Личности погибших ещё не установлены, их тела из воды извлекли очевидцы и передали сотрудникам полиции. Детей среди погибших и других участников происшествия нет.
Сообщается, что четыре человека пытались переплыть пруд на болотоходе, но тот перевернулся. Двое выживших спаслись самостоятельно.
Расследование продолжается, какие-либо иные данные официальные источники пока не предоставляют.
Редакция "Комсомольской правды – Нижний Новгород" выражает соболезнования семьям и друзьям погибших.
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