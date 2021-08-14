Свыше 500 артистов выступят на гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода 21 августа. ФОТО: АНО "Центр 800"

Свыше 500 артистов выступят на предстоящем гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода, до которого осталась ровно неделя. Основная часть участников – нижегородцы. Об этом рассказал режиссёр шоу Илья Авербух в своём интервью ТАСС.

– В общей сложности более 500 человек участвует в шоу, если взять всех артистов. Все должны отработать полтора часа как единое целое, – сказал фигурист.

Откроет программу трио, в составе которого будут нижегородские художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, а также лауреат премии "Грэмми" Даниил Трифонов. Большую часть шоу сопроводит симфонический оркестр. Его дирижёром станет почётный нижегородец, лауреат премии "Грэмми" Максим Емельянычев.

Режиссёр Илья Авербух рассказал, как пройдёт гала-шоу. ФОТО: Александр Воложанин

– У нас, например, есть блок "Вдохновение", где мы рассказываем, что здесь пел Шаляпин, рассказываем о наследии Максима Горького, о созвездии других писателей, – обратил внимание Илья Авербух. – В этом блоке текст произведения Максима Горького "Дети солнца" читает замечательная актриса и нижегородка Ирина Пегова.

Праздничная программа по случаю юбилея Нижнего Новгорода затронет девять площадок города: в на площади Минина и Пожарского выступит Баста, на стидионе "Труд" в Сормове – Feduk, на площади Киселёва в Автозаводском районе – рэпер L'One, на площади Советской в Советском районе – группа Uma2rman. Главная часть шоу, конечно, пройдёт на Нижневолжской набережной.

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