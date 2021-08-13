Нижегородским спортсменкам шлют поздравления и слова поддержки. Фото: ТАСС

Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины празднуют свое 23-летие 13 августа. Девушек уже поздравили в федерации художественной гимнастики России.

-Мы счастливы, что вы есть друг у друга, и вместе - у нас! Желаем вам здоровья и любви, добра и позитива, мечтать до звезд и светить еще ярче, - написали представители федерации на официальной странице в Инстаграм.

Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой на своем официальном аккаунте опубликовал шестиминутный ролик-поздравление гимнасток. Кадры из детства Дины и Арины сменяются фотографиями их тренировок и выступлений.

К поздравлениям присоединился и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- А Дина и Арина сегодня отмечают День Рождения. Девчонки, поздравляю! - отметил Никитин у себя в сторис.

Теплые слова девушкам написала еще одна нижегородская гимнастка Анастасия Максимова.

- Дорогие девочки! Поздравляю вас с Днем Рождения! Желаю вам крепкого здоровья, везения и исполнения всех желаний! – написала спортсменка.

Группа фанатов сестер Авериных ВКонтакте тоже разрывается от поздравлений. В адрес девушек шлют фотооткрытки, стихи и слова поддержки с множеством смайликов.

Кстати, это второй праздник подряд в семье Авериных: вчера день рождения отмечала мама спортсменок Ксения.

Напомним, нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины принимали участие в Олимпийских играх, которые недавно завершились в Токио. Выступления в художественной гимнастике обернулись самым настоящим скандалом: израильская спортсменка Линой Ашрам, допустив грубую ошибку, получила «золото» по результатам личного многоборья, а Дина Аверина стала лишь второй. Ее сестра Арина заняла четвертое место. Впервые с 1996 года российская художественная гимнастика осталась без золотой медали.