Достойное пополнение

Ежегодно в АО «АПЗ» приходит новая смена приборостроителей, которые проходили обучение по целевому направлению от завода в Арзамасском политехническом институте филиале Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева. Многие начинают трудиться еще до получения диплома.

Мечта детства

Роман Христов, инженер-технолог цеха №51, пришёл на АПЗ в декабре 2020 года. Начал работать техником-технологом, а получив диплом, стал инженером-технологом.

После окончания школы он точно знал, что будет поступать в АПИ НГТУ. Ему с детства нравилось смотреть видеоролики о токарной обработке, производстве деталей из металла. А физика была одним из любимых предметов. Выбрал специальность «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».

– Во время обучения получал стипендию от завода, учеба давалась легко, особенно по профильным предметам. А вот совмещать работу и учебу было труднее, приходилось использовать все свои внутренние резервы. Диплом готовил параллельно с работой в отделе. Несмотря на сложности, защитил его на отлично! – рассказал Роман.

В техническом бюро цеха №51 нового сотрудника встретили радушно. Наставник инженер-технолог Мария Семочкина обучила работе в программах Search и Techcard. Большую помощь оказывал и начальник бюро Андрей Гуров.

«Работаю с азартом»

Анастасия Смирнова, инженер-электроник КБ-13 отдела главного конструктора по спецпродукции, в арзамасском политехе училась по направлению «Конструирование и технология радиоэлектронных средств». Уже на 2 курсе девушка поняла, что готова попробовать свои силы на предприятии. Совмещала учебу и работу, это не помешало ей окончить институт с красным дипломом.

– Коллеги приняли меня хорошо, помогали при первом же обращении. Когда пришло время писать диплом, поддержали и в этом. Большое спасибо моему наставнику инженеру-электронику 1 категории Игорю Евгеньевичу Серебрянникову, заместителю главного конструктора по датчикам первичной информации и физическим платформам Сергею Серафимовичу Дядину, начальнику КБ-13 Андрею Юрьевичу Мишагину за то, что помогли мне с исследованием темы «Разработка конструкции блока преобразователя сигналов для гироскопических устройств».

С 19 июля этого года Анастасия Смирнова переведена в инженеры-электроники – постигать азы своей основной профессии. Занимается освоением изделий, которые ведет КБ.

Сейчас девушка поступила в магистратуру, впереди два года обучения. Анастасия также планирует совмещать учебу и работу. В планах – окончить курсы гироскопистов, которые ведет Сергей Дядин. На заводе девушке нравится, да и отзывы о ее работе в КБ и от наставников, и от руководства только положительные.

Екатерина Ядрова, Наталья Глазунова.

Фото Елены Галкиной